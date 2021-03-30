健保署醫務管理組專門委員劉林義。（林周義攝）

健保署今公布2019年領取2億以上健保費用的醫院財報，在223家醫院中，有194家醫院整體收支有結餘，其中林口長庚醫院已經連續4年居冠，整體結餘有72.22億，而結餘最少的醫院則是亞東醫院，整體結餘是-4.34億。

健保署今依照「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，公布2019年領取健保費用2億元以上223家院所財務報告，包括19家醫學中心，81家區域醫院81家，120家地區醫院及3家基層診所。

整體收支來看，結餘最多的前10家醫院依序為林口長庚（72.22億）、高雄長庚（59.81億）、台大醫院（24.46億）、桃園長庚（21.49億）、中國附醫（19.75億元）、基隆長庚（16.73億）、北榮（13.56億）、高醫（8.49億）、中榮（7.42億）、彰基（7.26億）。

健保署醫務管理組專門委員劉林義表示，7年以來，林口長庚除了2015年未得冠軍，其餘年份的整體結餘都居冠，等於已經連續4年居冠，不過該院主要的收入是非醫務收入，2019年佔近78億，其中最多的來源是股利，同年醫務收入則是負數，有-5.59億。

另外，2019收支短絀的醫院有29家，其中有5家醫院短絀金額高於1億，依序分別是亞東醫院（-4.34億）、輔大醫院（-3.75億）、嘉義長庚（-3.36億）、中醫大新竹附設醫院（-2.29億元），以及新樓麻豆（-1.15億）。其中，輔大體院及中醫大新竹附設醫都是新設立的醫院。

2019年申報健保費用超過2億的診所和前年一樣，維持在3家，分別是遠東（8700萬）、書田（2800萬）、安慎（600萬）。

劉林義表示，2019年有整體結餘、醫務結餘的醫院家數都比2018年多，其中有整體結餘的醫院佔比從85％增至87％，家數從185家增至194家。醫務本業有結餘從70％增至75％，家數則是從150增至167家。

(中時 )