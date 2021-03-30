布魯克林籃網組成超級陣容的同時也遭到外界批評，新加盟的艾卓吉(LaMarcus Aldridge)喊冤：「我們又沒有做什麼違規的事。」其實球星齊聚的超級強隊除了帳面數字驚人，是否能摘下總冠軍又是另一回事。像是洛杉磯湖人、籃網先前都組成過「驚奇四」的陣容，結果都沒有摘冠。

2003-04球季，湖人陣中有歐尼爾(Shaquille O'Neal)、布萊恩(Kobe Bryant)的3連霸雙人組，然後再買來「郵差」馬龍(Karl Malone)、「手套」培頓(Gary Payton)，這4人全都是日後進入名人堂的球星，加上總教練「禪師」傑克生(Phil Jackson)掌兵，這個陣容可能是史上最豪華了。他們季後賽一路解決火箭、馬刺、灰狼，然而4位球星出現內部矛盾，在總冠軍賽竟只拿到1勝，爆冷敗給東區的底特律活塞。

2012-13球季，湖人以陣中布萊恩、保羅蓋索(Pau Gasol)的2連霸核心，再添上納許(Steve Nash)、「魔獸」霍華(Dwight Howard)組成另一次的「F4」。沒想到這次輸得更慘，季後賽首輪就被馬刺4戰橫掃出局。

籃網幾年前組成了喬強生(左起)、戴隆威廉斯、皮爾斯、賈奈特4巨頭，但沒有打到總冠軍賽。（美聯社資料照）

2013-14球季，籃網組成賈奈特(Kevin Garnett)、皮爾斯(Paul Pierce)、喬強生(Joe Johnson)、戴隆威廉斯(Deron Williams)的4巨頭，季後賽次輪就不敵熱火。

究其原因在於豪華的球星陣容裡，有些球星都是面臨退休了才來抱團，身手早已大不如前。例如籃網皮爾斯當年36歲、賈奈特37歲，湖人納許38歲、馬龍40歲，使得這些F4只是虛有其表。像是勇士王朝那樣4位球星都處於全盛時期才算是名副其實的F4。

(中時新聞網)