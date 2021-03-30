美股漲跌互見，今日期貨市場開高，台股今日開盤漲14.34點，加權股價指數為16490.31點，晨盤電子權值股領軍揚升，越過昨天高點，不過，在台積電(2330)600元未守住、聯電(2303)也未能站上50元，大盤賣壓漸增，盤中撐盤要角以IC設計、MOSFET、PCB及面板零組件為主，日前強勢的航運股回檔整理，盤中指數由紅翻黑，以個股表現為主。櫃買指數持續創新高，盤中曾衝至205.5點。分析師表示，台股指數逼近前波高點，短線壓力還是會有的，晨盤陷入橫向整理，高位階的股票近日震盪的幅度比較大，在操作上勿追價，買黑賣紅比較安全。

盤面上，台積電獲外資連日回補，但融資卻呈現減碼的情形，今日高檔有壓，600元得而復失，並未站穩月均線599元；面板股受惠漲價效應，維持昨日強勢今日續漲，但漲幅不大，群創(3481)及彩晶(6116)僅能勉強維持平盤上方；PCB中的欣興(3037)漲幅在3.7%附近、南電(8046)漲幅逾5%，朝前波高點前進；航運股今日出現賣壓，萬海(2615)去年以來漲幅高達185%，高檔賣壓出現，股價震盪跌幅約2%左右，陽明(2609)等壓回整理；自行車爆量換手後今日多頭再攻，巨大(9921)及美利達(9914)漲幅在4~6%不等；杰力(5299)挾著產品漲價題材，營收受到看好，漲幅在5%以上。

分析師以來，本週有清明連假，市場資金動能偏弱，台股難脫高檔震盪格局，4月中旬將進入台股首季財報公布密集期，指標龍頭若可以繳出不錯的成績單，將為台股上漲添柴加火。展望後市，美國財政刺激措施及大基建計畫，有機會連帶激勵台股轉強，但在半導體權值股賣壓尚未減緩前，指數恐上攻不易，暫時難脫橫向整理格局。

(時報資訊)