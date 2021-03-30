歐盟逐步加強管制廢氣排放，迫使汽車產業推出更多電動車或油電車，否則將面臨鉅額罰款。施羅德投信認為，2021年是氣候變化投資關鍵年。施羅德環球氣候變化策略產品經理林良軍解釋，因為歐洲已經祭出1.8兆歐元大規模的財政刺激政策，而拜登則可說是最具氣候變化戰略的美國總統。歐盟27個會員國領導人已經通過總計1.8兆歐元的預算法案，推動經濟復甦和更大規模的減碳來改善氣候變化，目標2030年碳排要比1990年減少55%。

在此背景下，林良軍認為以「減碳」作為企業篩選標的的氣候變化主題基金，未來深具潛力。歐盟是較早建立碳權交易的市場，並從2021年開始執行95公克二氧化碳/公里的汽車排放標準，如果車廠未達到此碳排標準，每超標1公克，就會課以車廠實際銷售量再乘上95歐元的罰款，因此預估福斯汽車將面臨歐盟至少1億歐元的碳稅罰金。

反觀歐洲的BMW集團，2020年全球銷230萬輛，其中19.3萬輛為電動車，較2019年成長32%；戴姆勒2020年銷售220萬輛車，其中16萬輛為電動車，比前年成長228%，而這兩家歐洲車廠2020年的碳排量都有達成歐盟的目標，因此都無需繳納罰款或是在市場上購買碳權。

國內銷售的氣候變化相關基金包括：施羅德環球氣候變化策略基金、法巴能源轉型基金、瑞萬通博-未來資源基金、KBI替代能源解決方案基金等。以施羅德環球氣候變化策略基金來說，分別聚焦在再生能源、環境資源、能源效率、低碳領導者和永續運輸等五大主題。特別是持續看好風電和太陽能等再生能源產業，也多面向布局電動車產業供應鏈，包含車用IC半導體廠、電動車電池、整車測試設備以及歐洲電動車製造商等，看好整體電動車產業持續高速成長潛力。

專家建議，該類型基金的波動性極大，標準差也比一般股票型基金高出許多，顯示這類基金較適合積極型投資人或年輕人。若展望中長期趨勢，以定時定額投資較好，同時配置比重也不宜過高。

(時報資訊)