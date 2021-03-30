配合能源轉型，政府打算在桃園大潭興建中油第三天然氣接收站，引發環保團體反彈，為讓政府與民眾能達到有效溝通、尋找雙贏的方法，經濟部今天在中興大學舉辦「啟動溝通，共尋雙贏方案」座談，由經濟部次長曾文生、農委會主委陳吉仲與學者對談。

這場座談上由曾文生先就「非核減煤目標下觀塘接收站及其他方案分析」進行報告，緊接著，興大環境工程系教授莊秉潔將針對「台灣減煤路徑與接收站整體規畫」報告，之後學界連署代表、環保團體等將進行溝通討論，最後則有一場閉門會議。

莊秉潔受訪時表示，未來供電面臨的主要問題在於非核、減煤、救藻礁，也就是以非核與減煤為主，而此場址選擇在先天上對於非核、減煤就不是很好，政府應該可以在永久與過渡方案中尋找一個兼顧三議題的辦法。

陳吉仲則說，很擔心此議題會變成保護藻礁與減煤的衝撞，相信所有人都不希望此議題最後的選擇會「不是零、就是一」，應該是要在保護藻礁與降空汙並進，希望透過溝通在一個目標下尋求共識。

(中時 )