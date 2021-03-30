台南市一所知名高中去年11月發生高三男學生帶著他校女學生到圖書館廁所嘿咻，遭同學偷拍且上傳網路，女學生隔天就向警方報案，提告妨害祕密罪，但延宕至今已4個月無進展，校方昨（29日）提供3名涉嫌偷拍的高三學生，但因正值段考時期，顧及學生權益，將等考試結束再擇日傳喚到案說明。

去年11月2日晚間，台南知名高中一名高三男學生，帶著外縣市某高職二年級的女友一起在學校圖書館自修，兩人跑到男廁所玩起「四腳獸」，被男學生的一群同學發現，呼朋引伴用手機偷拍兩人性愛過程，偷拍的影片被大量分享，同校不少同學看過影片，有人將畫面上傳學校內部論壇，在校園傳得沸沸揚揚。

隔天影片輾轉傳到女學生就讀學校的教官手中，趕緊要求男主角學校撤除網路影片，通知女學生家長，女學生得知成性愛影片女主角十分驚慌，家長帶著女學生到派出所，針對偷拍者提告妨害祕密罪。

據了解，校方去年11月23日提供監視器影像給警方，警方12月下旬第一次聯絡校方教官協助指認，教官卻一個也認不出來，校方還以今年1月要學測為由，要求警方暫緩偵辦，以免影響學生心情；不料學測結束後，校方仍未有教官出面。

警方昨再找教官到案協助，校方才提供疑涉偷拍的3名高三學生身分，但是又正值段考，為維護學生權益，警方透過校方通知家長及學生，近期擇期到案說明。

(中時新聞網)