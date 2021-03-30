豐富的闖關活動

【旅遊經 編輯部報導】

兒童

連假，玻璃牆面任你畫螢火蟲季，抹茶山下賞螢趣

FUN

暑假，職人學堂玩老爺

因應兒童節的來臨與螢火蟲季的到來，礁溪老爺歡慶兒童節推出「兒童月」系列活動，從4月2日到4月5日兒童連假期間，《老爺童樂繪》快閃活動率先展開，入住期間小朋友在指定空間，皆可把玻璃牆面當做大畫布，一展長才隨心的彩繪創作，畫下最難忘的度假印記，等同「只要住老爺，牆面任你畫！」！另外，螢火蟲季限時登場， 4月10日至5月16日止推出每日限量《星光點點─賞螢住房專案》，平日雙人一泊二食9000元起，享早餐、宵夜，再送宜蘭最紅抹茶山下螢火蟲生態之旅，完成追火金姑夢想！另外，礁溪老爺暑假還有限定的《夏日小職人露營學堂》，能以三天兩夜的行程翻玩老爺，除了飯店職人體驗外，營隊烤肉、夜訪海蟹、水上泛舟等活動豐富暑假生活，5月31日前報名，即享早鳥優惠11,999元，現省2,000元。

礁溪老爺兒童節推彩繪玻璃創作活動

兒童節，兒童你最大，在兒童連假（4/2—4/5)期間，飯店推出《老爺童樂繪》限時4天每天下午在B1綠風之庭戶外廣場及景觀走廊登場，老爺特別準備神奇的玻璃蠟筆，讓小朋友可以恣意揮灑創意，不管是天上小星星、森林小動物或甜蜜全家福，想畫什麼就畫什麼！玻璃畫布畫不夠？老爺特別邀請專業老師，在小手掌塗上開心的五顏六色，親自與小朋友互動，探索人體彩繪魔法！畫完不怕肚子餓，美味小點心與汽水冰茶能隨時補充能量，更有大哥哥大姐姐陪伴闖關活動與手作DIY！雲天自助餐廳午餐更加碼推出「歡樂吧」兒童餐檯，最愛薯條、漢堡、三明治吃到飽；晚餐則獻上療癒系巧克力噴泉、蛋型巧克力與數字餅乾等限定甜品！

限時限量，住老爺到抹茶山下追螢火蟲

每年初夏「螢火蟲」將成群結隊在抹茶山下現身，從五峰旗風景區入口到通天橋近4公里路段，即可親眼看見螢火蟲足跡，一閃一閃慢慢飛舞，彷彿置身夢幻螢光大道！礁溪老爺限時推出《星光點點─賞螢住房專案》每日限量5間，由專人導覽螢火蟲生態，民眾還可享礁溪美人湯外，再贈早餐與宵夜！

暑假限定《老爺小職人露營學堂》早鳥11999元只到5月31號

每年夏天FUN暑假，是學子們的快樂天堂，飯店也推出《老爺夏日露營學堂》，今年升級課程內容，推出一系列「飯店職人」生活體驗，像是學習「服務別人就會變快樂」的小小幸福接待員、「快速把房間變乾淨」的小小神奇房務員、「我也會做法式甜品」的小小超級甜點師，以及「搖身變大廚」的小小魅力農夫等，短時間讓小朋友親自參與飯店營運，開創屬於自己的飯店人生。戶外體驗，包括最夯的得天豪華露營體驗外，今年特別加入驚險刺激又消暑的「安農溪泛舟」，能瞭解周邊環境生態及欣賞河岸風光，更安排「夜訪海之蟹」活動，在傍晚造訪海邊沙灘上忙碌的生物活動，以及享受抓蟹的樂趣。三天兩夜豐富課程，包括：（一）7/6(二) - 7/8(四)；（二）7/20(二) -7/22(四)；（三）8/3(二) - 8/5(四)；8/17(二) - 8/19(四) 共四梯次，每梯次限16人，每人原價＄13,999元， 5月31前報名繳費，享早鳥優待＄2,000元。

圖片：礁溪老爺提供

(中時新聞網)