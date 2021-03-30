美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），出道以來一直都以前衛、火辣的穿搭風格受到全球粉絲的喜愛，也是不少品牌指定合作的模特兒之一。近日貝拉哈蒂德為精品服飾MUGLER擔任代言人，為其拍攝的廣告也在網路上公開，吸引網友的注意。

由美國知名創意總監Casey Cadwallader，所打造的高級服飾品牌MUGLER，以科技感美學結合性感鏤空裝而聞名，先前還曾為流行樂天后碧昂絲(Beyoncé)及蜜桃貓朵佳(Doja Cat)，打造巡迴演唱會的舞台與專輯造型，受到不少大咖明星的青睞。

貝拉哈蒂德這次也受邀擔任起廣告代言人，在公開的廣告中，她穿上招牌鏤空裝搭配牛仔褲朝向創意總監身上衝去，上半身僅用一塊布料遮住重要部位，並用透視薄紗打造性感馬甲曲線，整體造型又殺又性感，讓網友忍不住留言「這套太好看了」、「媽呀！身材超完美」、「女神，我準備好了，往我身上衝吧」，吸引超過90萬人觀看。

貝拉哈蒂德擁有精緻五官與175cm高䠷的火辣身材，與同樣是超模的姊姊吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)一同在伸展台上發光發熱，年紀輕輕便成為全球知名的超級模特兒，加上獨特的穿搭風格與品味，使粉絲遍及世界各地，成為不少女性的流行指南，IG狂吸超過4000萬名粉絲追蹤。

(中時新聞網)