【旅遊經 編輯部報導】

台江之寶的鹽，日據時期主要鹽場之一，即在今南區鹽埕一帶，在台灣府城早期經濟開發期，對台灣經濟命脈，佔有重要的地位。雖然隨著經濟進入工商業時代，仍遺留下鹽埕老聚落古厝等豐厚文化資產，台南觀光旅遊局以鹽埕為中心，及鄰近文化歷史資源、鹽埕北極殿及天后宮等旅遊景點串聯散步導覽路線，來提供遊客多元觀光體驗。

鹽埕晒鹽場的歷史，肇始於明鄭時期，時稱為瀨口鹽場，日治時期設立「原臺灣總督府專賣局臺南支局」，為當時鹽務辦公室。南區鹽埕地區是台灣發展最早的鹽場，也是使用壽命最久的鹽田，直至民國60年裁廢鹽場，重要地位不可抹滅。

台南市長黃偉哲表示，南區位於交通樞紐，具有豐富歷史人文和自然景觀，在南區鹽埕曬鹽歷史可追溯到荷治時期，素有台灣第一鹽之稱;鯤鯓蚵仔產業、老街文化、照壁與藍色公路的觀光;喜樹則有龜醮文化、魚包、喜事集等文創;還有在灣裡有傳統藝陣文化，深具歷史內涵與濱海景色魅力。

台南觀光旅遊局長郭貞慧表示，目前台南城市散步有12條，內含7條米其林散步路線，南區鹽埕路線再次填滿一塊版圖，鹽埕地區是臺灣最早曬鹽的地方，路線以此歷史場景出發，搭配現有的觀光資源-鹽埕雙大廟、在地小吃，規劃約2小時散步路線，在府城蜿蜒巷弄俯拾可見歷史、處處有驚奇的文化故事。

南區鹽埕散步路線，從鹽埕圖書館出發，外觀以書本的堆疊形式象徵知識的結晶體，彰顯圖書館及鹽埕地方特色，鮮豔明亮的戶外公共藝術「一起飛翔吧-孩子」，如同巨人(書本)托起孩子飛翔世界，一路之隔對面即是白雪里公81公園，昔日為晒鹽、製鹽的製鹽總廠所在地，所產之鹽田堆積如山，有如白雪一般而命名，頗具深厚的歷史地位。

位在白雪里公園旁邊為原台灣總督府專賣局台南支局，今日所稱鹽埕出張所，是日治時期之鹽務辦公室，融合西洋風情與日式裝飾，屬和洋混合風格之建築，除了欣賞建築之美，鹽埕出張所空間也規劃結合古蹟、藝文展場和特色市集。往前走有原泮港遺址、再嚐嚐文創漫漫弄餐廳美食、看看臺灣第一鹽鹽埕故事館，此外常在安平看見的刀劍屏及劍獅，一起聽聽擺放在鹽埕的歷史故事，還有鹽埕雙大廟塩埕天后宮及北極殿傳統文化等等。

若對鹽埕散步路線有興趣民眾請線上預約報名，電子信箱([email protected]) ！

圖：臺南市政府觀光旅遊局提供

(中時新聞網)