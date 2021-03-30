頭社賞螢(圖：日管處提供)

【旅遊經 編輯部報導】

一年一度的賞螢季節即將來臨，而「2021南投螢火蟲季」可從四月一路玩到七月，南投縣被譽為全台最大賞螢基地，螢火蟲主要分佈在日月潭地區、竹山鹿谷地區、奧萬大森林遊樂區及北港溪地區等四大區域，橫跨了南投七個鄉鎮，近幾年積極保育生態環境，讓具有環境生態指標的螢火蟲在各大基地復育成功，每年皆吸引眾多遊客前來欣賞螢光美景。

圖：南投縣政府提供

圖：南投縣政府提供

南投副縣長陳正昇表示，近日疫情趨緩，為鼓勵民眾走出戶外，呼吸新鮮空氣，增加免疫力，特別擴大宣傳2021南投螢火蟲季，南投縣是螢火蟲密集繁殖的好地方，縣府整合各界資源，推出日月潭、竹山鹿谷、奧萬大森林遊樂區及北港溪等各條路線的賞螢景點都別具特色，適合全家出遊，歡迎大家一起來南投享受湖光山色和自然生態美景。另外，縣府也特別加碼規劃攝影比賽，自即日起至九月底，歡迎社會大眾踴躍參加，為南投的人文、景觀，以及各項建設留下美好的回憶。

今年南投螢火蟲季由日月潭賞螢區打頭陣，在4月初至5月中旬推出系列遊程，區域涵蓋大林、桃米、水社、頭社及丹大，結合螢火蟲生態導覽及在地特色DIY，並提供接駁車，讓民眾不用舟車勞頓；緊接著是位於竹鹿賞螢區的鳳凰谷自然生態教育園區，4月17日及4月24日連續兩個周末辦理螢光飛舞生態導覽活動，主軸為永續經營，民眾須對生活上做出綠色貢獻，如綠色飲食、友善環境等行為，並拍照上傳，才符合報名資格；鹿谷鄉公所推出的賞螢季，則是從4月10日到5月2日每個周末都出發的賞螢導覽；杉林溪森林生態園區因海拔高度較高，螢火蟲出現的時間較晚，於七月推出免費螢火蟲導覽活動，民眾可以多加安排利用。

奧萬大賞螢區結合專業導覽人員及園區資源，規劃拜訪火金姑遊程，活動採現場報名繳費，4月26日至5月23日，每天下午3時至5時，民眾可以到遊客中心報名，一般遊客報名費用150元，在奧萬大策略聯盟商家住宿的遊客享優惠價格100元，園區住宿客則免費參加；位於北港溪賞螢區的泰雅渡假村及惠蓀林場，4月起則有賞螢導覽及優惠住宿套裝行程，民眾可以根據想要的遊程做搭配，享受最美好的星空假期。

此外，為提升南投觀光首都品牌形象，縣府辦理「2021四季南投攝影比賽」，透過優秀攝影作品對南投各觀光主題、景點曝光宣傳，比賽徵件活動即日起至9月30日受理收件，共有366個得獎名額、總獎金高達65萬元。配合南投四季主題及各項活動，也特別設有螢火蟲、溫泉、南投燈會、南投世界茶業博覽會等共計10項特別獎。

參與賞螢活動請務必配合專業導覽人員的帶領，並遵守賞螢三不原則「不干擾、不捕捉、不傷害」，減少生態棲地的破壞。更多「2021南投螢火蟲季」及「2021四季南投攝影比賽」相關訊息，可至「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁查詢。

(中時新聞網)