女星郁方和斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚近15年，育有2兒、1女，平時不吝嗇分享生活日常的郁方，則在昨（29日）晚透露自己完成了面交初體驗，郁方為次子Max到捷運站面交卡牌，郁方戴著墨鏡、口罩，還找健身教練壯膽，讓郁方忍不住對兒子喊話：「你媽媽是藝人。你卻叫她去面交...」。

49歲郁方昨晚在臉書發文感嘆，次子Max半工半讀想要二邊兼顧，實在不容易，表示兒子一邊準備月考，一邊還要回覆買家留言，郁方心疼兒子，只好「代兒出征」去面交，只見郁方頭戴鴨舌帽、墨鏡和口罩，全副武裝到捷運站赴約，要為兒子面交神奇寶貝的寶可夢卡牌。

郁方（左）頭戴鴨舌帽、墨鏡和口罩，全副武裝到捷運站赴約面交。（圖／取材自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

由於郁方是第一次面交，她內心就開始上演各種小劇場「怕遇到壞人，又擔心萬一壞人拿了我的錢跑了怎麼辦？拿到的卡是仿冒品怎麼辦？」剛好郁方上完健身課，便找了健身教練赴約，並代替她面交，結果讓郁方直呼：「沒想到賣家本來是個年輕妹妹，來面交的卻是個白髮先生，想必也是賣家的爸爸吧？！」

郁方完成面交初體驗，讓她忍不住對兒子喊話：「你媽媽是藝人，你媽媽是藝人，你媽媽是藝人。你卻叫她去面交...」，不過網友則留言虧郁方是「孝子」、「好媽媽 生意子難生，優秀」、「包成這樣，小孩買家認不出來啦！」，還有人歪樓留言問：「想問金卡日神買多少？」還釣出郁方驚呼：「wow～怎麼大家都知道這個？只有我不知道...」。

郁方臉書全文。（圖／取材自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

(中時新聞網)