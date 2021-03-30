澎湖國際海上花火節(圖：澎湖縣政府提供)

【旅遊經 編輯部報導】

2021澎湖國際海上花火節邁入第19年，即將於4/22開幕，活動至6/28止，活動期間將規劃23場花火活動，其中8場專場與LINE合作，推出LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀以及煙火，澎湖縣府也設計了7套專屬澎湖的無人機科技燈光秀，將在觀音亭、七美、吉貝、望安等地展演！今年澎湖國際海上花火節規模更勝以往，其中觀音亭場次LINE FRIENDS主題專場，將以400台無人機亮相，離島場更是增加到200台無人機進行展演，今年吉貝場花火節也首度移師吉貝沙尾，利用沙尾地形施放特色煙火，並結合沙尾美人魚主題燈點亮沙尾。

而開幕以及閉幕活動，邀請韋禮安、魏嘉瑩及陳零九、邱鋒澤演出。另外5/6澎坊之夜由吳汶芳擔綱演出、6/3福朋喜來登之夜由閻奕格獻聲亮相、6/24新光人壽之夜邀請張立昂登台，七美、望安、吉貝三場離島則分別邀請謝金晶、陳隨意、陳淑萍等本土知名唱將唱響離島之夜，同時縣府日前也徵選全台及澎湖多組優秀表團加入花火舞台演出行列。另外還規劃八場花火露天電影之夜，分別是與法務部合作的4/29「正義辯護人」、5/3「紅鞋公主與七矮人」、5/13「失業女王聯盟」，以及縣府精選5/17最佳金馬劇情長片「消失的情人節」、5/27人氣喜劇「花甲大人轉男孩」、5/31拍攝地點包含澎湖二崁的「癡情男子漢」、6/7澎湖經典愛情喜劇「落跑吧愛情」、6/17震撼人心的「看見台灣」。

4/15至4/17將在西嶼外垵漁港舉辦科技燈光水舞秀，為花火節活動起跑暖身，外垵漁港現場將以全台最大長達15米七彩福龜為主題，進行燈光水舞展演，4/15晚間7時10分以及9時20分將首秀西嶼主題無人機科技燈光秀，搭配漁火點亮外垵漁港夜晚。

在花火節期間於花火體驗館、中央老街、七美南滬港、澎湖機場等地點設置LINE Beacon，民眾只要打開藍牙及GPS (定位)，就可在指定景點接收尋寶活動的即時訊息推播，完成步驟即可獲得專屬獎勵，最後還有抽獎機會！獎項有臺澎來回機票、五星飯店住宿券、澎湖特產伴手禮、花火主題商品等。另外，縣府也將在澎湖機場、史蹟公園設置大型LINE FRIENDS花火節造型裝置。

相關訊息可至澎湖國際海上花火節粉絲專頁及澎湖Travel粉絲專頁查詢！

(中時新聞網)