隱形眼鏡相當方便，但要注意的眉角相當多。食藥署提醒3個最好不要配戴隱形眼鏡的時機，包括泡溫泉、空氣品質不佳及使用清潔劑或打掃環境時，眼科醫師林穎新表示，溫泉水藏有各式病原，易導致細菌滋養，若因此角膜出現潰瘍，嚴重恐會失明。

林穎新在食藥署《藥物食品安全周報》中表示，不少民眾喜歡戴著隱形眼鏡泡湯，雖然溫泉水溫高，但並未達到殺菌標準，且水中可能藏有各式各樣的病原，特別是公眾池和戶外天然泉，比起定期消毒換水的游泳池，水質不易管控，因此建議不要配戴隱形眼鏡。

林穎新表示，不少民眾泡湯後眼睛不適，仍未拔除隱形眼鏡，直到劇痛才就醫，此時角膜會因為潰瘍出現凹洞，成為細菌滋生的溫床，若又遇上毒性比較強的致病原，一般廣效型的抗生素無力控制時，就會導致角膜受損，嚴重恐失明。

林穎新提供配戴隱形眼鏡「4不原則」，第1、配戴隱形眼睛不超過8小時，第2、不要戴著過夜，第3、不要臉上有妝和雙手不乾淨的狀況下摘取，第4，不要在不明通路購買隱形眼鏡。

另外食藥署也提醒3個最好不要配戴隱形眼鏡的時機，只要身處在容易有病原、過敏原和刺激的環境中，第1是泡溫泉、第2是空氣品質不佳、第3是使用清潔劑或打掃環境。若出現輕微發紅或有異物般刺痛感時，應立即清潔雙手摘除隱形眼鏡，並使用人工淚液沖洗。

(中時新聞網)