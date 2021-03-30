Epson在台灣永續報告分析發表會上以社會永續發展為題，分享Epson噴墨技術所帶來的數位紡織印刷解決方案，在對環境造成最小程度損害的條件之下，可協助紡織印染與時裝產業加速數位轉型。

在第七屆台灣永續報告分析發表會上，精工愛普生株式會社常務董事瀨木達明特別透過視訊會議，向與會者介紹Epson的永續發展理念，Epson總公司位於日本長野縣的諏訪湖畔，自1942年成立開始，就致力於維護諏訪湖的環境保護，在提供優質產品與服務的同時，更將對環境的損害降到最低，帶來有助於解決社會問題、並有利於永續發展的創新科技解決方案，例如以數位印花解決傳統紡織印染帶來的高汙染，以投影科技協助後疫情時代的教育與商業模式等。同時，Epson更宣布預計在2023年底，Epson在全球的自有據點將100％使用再生能源，並計畫於2025年達到負碳排放的環境願景。

Epson積極實踐聯合國永續發展目標（SDGs），致力研發對環境友善的環保產品，期待透過數位印花解決方案，為傳統紡織印染產業帶來改革。相較於傳統製版印刷流程，數位印刷能有效簡化紡織印花的作業步驟，可更快速完成交貨、大幅縮短交期，簡單步驟即可完成設計更換或顏色調整，即時適應需快速轉換的生產線，滿足當今時裝產業少量多樣的精緻需求，還可兼顧環保永續，幫助傳統印染產業省電35％、省水25％、降低95％以上水汙染。

Epson數位印花解決方案搭載獨家PrecisionCore精點微噴技術，可精準地將原廠環保墨水噴印在各種織品材質上，省去傳統印染分色、製版、調漿的流程，無需囤積網版占用工作空間，也能避免大量用水及用電，不僅能大幅降低碳排放，更能減少水資源浪費及水汙染，達到省時、省成本、省資源的目標，打造更具經濟效益的綠色工作環境。而在傳統的紡織印染作業流程下，作業人員常需接觸化學藥品與溶劑，工作環境品質更是不佳，間接造成青年投入產業的意願降低，Epson期望能透過引領未來的數位噴墨技術來解決這些問題，讓產業發展與永續發展並進。 欲改變整體產業的工作環境，Epson相信仍需透過各方的共同努力，也期待透過建立一個整合了上、下游的永續供應鏈，涵蓋紡織工廠、製造商、品牌到零售商的生態系統，整合各方優勢進而達成產業永續發展目標。

在2021台灣永續報告分析發表會場中，Epson展示了由日本時裝設計師鷺森アグリ（Aguri Sagimori）所創作的數位印花作品，源於對Epson永續發展理念的認同感，一系列柔美的紡織作品以「噴墨技術改變世界」為主題，透過藝術設計展現織品如何師法自然，並傳達「人類與自然共存」的和諧意象。作品包括和服、絲巾、洋裝…等，精緻的設計圖樣搭配豔麗的色彩線條，皆透過Epson完整的數位印花解決方案印製，引領民眾體認Epson創新的噴墨技術，可為數位印刷產業帶來無限寬廣的可能性，讓藝術的表現更不受限。 此外，Epson現場也展示了最新的移動投影解決方案，搭配雷射短焦投影機種，免繁瑣安裝即可輕鬆且隨處地在白牆上投影出80吋的清晰大畫面。Epson深信未來的根基在於人，教育同時也對實現永續發展至關重要。Epson以跨足教育領域20多年的經驗，推出「移動投影解決方案」，將移動式投影桌結合超短焦投影機，讓投影機得以在教學環境中，有更靈活、彈性的運用。

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