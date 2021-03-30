四天連假即將到來，相信很多人都會懷念可以自在出國的日子，受疫情影響，出國旅遊已成為一種不真實的奢侈，出不了國，國內旅遊成為唯一選擇。根據觀光局統計2020年前8個月的數據指出，觀光人次上看2.1億人，是4年來首度成長，可能創新近10年新高。

過去台灣民眾出國玩，都有投保旅平險保平安的習慣，但當旅遊目的地換成熟悉的台灣，反而很多人忽略了買保險的重要性。

公勝保險經紀人公司表示，無論是國內還國外旅遊，旅途中難免會出現的突發狀況，但人在台灣總是會放下一些戒心。其實國內旅遊一樣要投保旅平險及相關保障，才能給家人與自己一個安心舒適的美好記憶。

公勝保經GOGO保線上投保平台專案經理鄭宗豪表示，國內旅遊投保旅平險，其保障項目以意外身故或失能保險金為主，在旅程中若因意外造成身故或失能，將按保額給付保險金，唯要特別注意的是，未滿15歲的小孩僅提供61.5萬元的保險金。

另外，旅平險通常也提供傷害醫療費用保險金，主要針對旅遊途中外來、突發、非疾病的意外事故造成的傷害進行填補賠償，主要分為實支實付型及日額型。但國內旅遊投保日數各家保險公司略有不同，有的上限30天，有的則可長達60天。

如果擔心旅遊途中出現霧鎖機場，班機延誤、行李遺失或食物中毒等狀況，公勝財顧財務顧問謝惠瑛建議，民眾可跟出國一樣，投保旅行不便險，針對這些旅程中讓人不愉快的情況，提供理賠保障。目前旅遊不便險主要是產險公司推出的保單，各家對交通意外的定義、延誤時間的長短各有不同，建議民眾一定要先詳閱保單內容、思考後再投保。

若真的沒有時間研究保單內容，或不知該從何選擇該怎麼辦？公勝保經提醒，現在有不少線上投保平台，提供民眾便利快捷的保單瀏覽與投保服務。以公勝保經「GOGO保線上投保平台」為例，民眾只要選擇國內旅遊、輸入天數後，平台就會自動提供多家產險公司推出的專案與保費金額，民眾可以最快的速度，掌握最詳細的保障內容，然後再按自己的需求，在平台上直接完成投保動作，讓保障內容瀏覽、投保一次搞定，匆忙出旅也能完成自己與親友的保障」。

4月是上半年最後一個4天連假，攜家帶眷出遊時，公勝保經GOGO保線上投保平台專案經理鄭宗豪提醒，千萬別忘了架構完整的即時保障，許自己與家人一個安全的旅遊行程！

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