群創為開發前瞻科技智財，加強未來關鍵核心技術的研發能量，與國立陽明交通大學簽訂合作備忘錄，由群創董事長暨執行長洪進揚及陽明交大校長林奇宏共同主持，擘劃產學合作研發新動能，開啟前瞻顯示技術新紀元。 群創為陽明交大合併後首家簽訂備忘錄的公司，如同陽明與交大合併後聚焦跨域創新願景，群創由深耕的顯示技術，結合校方頂尖的光電學術研究。簽約儀式中，群創特地致贈書法「奇地陽明技超群、宏博交大術新創」予以校長，融合校長、校名及群創，期盼未來深化雙方合作連結，增進「技超群」、「術新創」。

洪進揚表示，後疫情時代改變生活習慣以及5G、AI相關應用推升智慧生活浪潮，面板顯示技術將開啟全方位嶄新變革，迎向更多元的應用情境與藍海商機，為人類生活帶來便利性與正面改變。群創透過產學合作持續深化研發能量，為產業厚植技術新實力，同時努力善盡人才的培育與發展，以落實企業核心價值與社會責任，推動產業發展與社會永續向前。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大合校後即啟動一樹百穫計畫，準備提出具十年展望願景的三年策略藍圖，其中一項重要任務是積極促進產學共創，競逐科學發展與引領產業進程。陽明交大光電系與田家炳光電中心歷年來在先進顯示、感測與影像處理技術的研發擁有獨步全球的成果。

此次簽約儀式在陽明交大光復校區田家炳光電中心大樓舉行，光電系暨田家炳光電中心主任盧廷昌指出，陽明交大光電是全台最早從事光電與顯示科技教學與研發的系所，四十多年來的發展，在光電與顯示領域培育出無數傑出的人才，而畢業校友與產業的回饋，對先進光電領域的研發有正向加速的推力。我們希望能攜手群創光電，除了在田家炳光電中心進行產學合作外，也能在此建立智慧顯示的場域與開發前瞻光電顯示課程，完整培育產業所需要的領袖人才。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創積極培育人才不遺餘力，目前群創員工中陽明交大畢業的同仁近一半以上皆為主管職，為卓越團隊成員。本次簽約合作中特別提供優秀陽明交大學生獎學金，經審核通過者，頒發碩士生每名最高30萬、博士生每名最高60萬元，學生亦可透過校園實習的機會，一探高科技研發環境，落實學用連結，為未來職涯預先挹注新能量，共創產業與個人生涯雙贏。

(工商 )