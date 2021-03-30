台南怪客全裸收外送，期間還不斷把玩下體，讓網友看了差點嘔吐。（圖／翻攝自外送員奇聞軼事）

太變態了！一名網友分享朋友經驗，指出身邊兩個朋友跑熊貓外送，結果送到台南歸仁某位客人，對方都會全裸取餐，甚至在取餐過程中不斷用手玩自己的生殖器官，讓人覺得非常噁心，因此忍不住想發文呼籲大家，接到這個人的單，請轉掉別送，並表示朋友也已經報警處理了。

一名男網友今在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文分享，曾聽一個跑熊貓外送的朋友說過，台南歸仁某住戶領取訂單時會做出奇怪的行為，但因為當時那位朋友沒裝密錄器，所以就不了了之，結果昨天另一位朋友接單時也遇到了同一位奇怪的客人。

男網友表示，由於那位朋友曾耳聞這位客人很怪，因此送餐前便特意打開密錄器，結果竟真的讓他拍到對方「全裸取餐」的畫面，更變態的是，這位客人在取餐過程中，還一邊把玩自己的生殖器，讓人看了極度不適。而他除了報警之外，也呼籲大家「這個人的單，請轉掉不要送」。

影片引起網友討論，「老司機們請小心」、「好噁」、「能不能一腳踹下去？」、「這該報警喔！為了女外送員的安全」、「自家住宅能構成性騷擾或妨害風化嗎？」、「會不會太誇張了」、「他在碰運氣，看是否能遇上女外送員，這感覺是有預謀的露鳥！」、「這太扯了！」

(中時新聞網)