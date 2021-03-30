黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年多婚變頻傳，夫妻倆近年來互動冷淡，從一開始積極闢謠婚變，到後來悄聲無息，婚姻狀態讓外界霧裡看花，且香港娛樂記者「朱皮」又不斷強調2人已離婚，對此，Angelababy也忍無可忍，終於用一舉動打破沉默。

Angelababy近日現身上海虹橋機場，她身穿一件黑色外套，搭上寬鬆大學T，而黃曉明也曾穿過這2樣單品，由於過去Angelababy和黃曉明就曾隔空穿情侶裝放閃，因此立刻在網路上掀起熱議，猜測Angelababy直接用動作來破除謠言，「我就知道她們倆沒離婚」、「看來是和好了吧」。

Angelababy和黃曉明疑似隔空穿情侶裝。(圖/翻攝自微博)

然而也有一票網友認為他們已經離婚，「早就離了，不知道為什麼還在幻想什麼呢」、「離婚之前買的，沒扔不行嗎？」、「離不離關我們什麼事？」過去傳出婚變消息，夫妻倆曾大動作提告網友，但隨著謠言越來越猖狂，2人也轉為低調，近來都沒有再回應相關消息。

事實上，過去Angelababy才被大陸八卦媒體《爆料敲猛的阿飛》直擊，工作結束後搭車回到與黃曉明的愛巢，卻又在深夜11點多搭車離開到另一棟公寓，2人分居的消息再度塵囂甚上，之前2人也曾被翻出居住地址不同，然而雙方始終沒有承認。

(中時新聞網)