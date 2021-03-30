1名女子日前使用「陪聊軟體」與陌生男聊天，用性感美照吸引對方花錢聊天，短短1個月就賺了近2萬5千元；但她日後發現為了維持關注度，發布的照片尺度越來越大，她甚至傳給陌生男裸照，事後驚覺自己行為失控想要退出，沒想到竟突然遭到該軟體封鎖帳號，賺的錢全數拿不到；她才發現該平台一直監控聊天內容，也擔憂裸照會被平台外流。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前使用「陪聊軟體」與他人聊天，藉此吸引他人花錢買線上禮品，她能拿到分潤；她起初發現透過手機訊息，短短1個月就拿到901元美金（約台幣2萬5），但後來漸漸發現聊天對象幾乎都是為了與她見面、發生關係，她則堅持不會和任何人出去。

女子使用「陪聊軟體」與陌生男聊天，事後驚覺失控欲退出，沒想到竟突然遭到該軟體封鎖帳號，賺的錢全數拿不到。（圖／翻攝自Dcard）

但是該女網友發現，為了吸引更多人與她聊天，維持穩定的收入，她發佈在軟體的照片、影片，尺度也越來越大膽，「其實到後面也有點迷思了自我了」，於是她決定離開軟體，她之後向幾個常聊天的對象說要換個平台繼續聊天，沒想到該軟體竟以「遭檢舉推廣其他平台」為由封鎖她帳號，賺的錢全數要不回來。

女子使用「陪聊軟體」與陌生男聊天，事後驚覺失控欲退出，沒想到竟突然遭到該軟體封鎖帳號，賺的錢全數拿不到。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友質疑，根本就是平台在後方監控著所有聊天內容，並痛批該平台許多人都使用假照片，要其他女生不要像她一樣傳給他人私密照，「你永遠不會知道之後會被這個軟體拿去做些什麼」、「實情是裡面確實很多阿姨放著正妹照片，騙你回覆賺錢而已」。

(中時新聞網)