想在事業上有提升的機會，除了付出努力，把握命理中的官星大旺的時機也十分重要！搜狐網命理專欄點名，生肖雞、牛以及鼠的人會從即日起（30日）橫財大發，不僅工作業績大漲，更有機會得到貴人指點與支持，讓2021年的存款翻倍增加。

▍1. 生肖雞

生肖屬雞人一向是有追求的人，他們不喜歡平庸無為的生活，在事業上熱愛有挑戰性的工作，不管是工作能力還是為人處事之道都非常成熟。而在進入3月30日後，屬雞人又有官星的保護，整體發展會越來越順利，他們在工作中必然業績大漲，未來能夠過上幸福富貴的好日子。

▍2. 生肖牛

生肖屬牛人相信天道酬勤的道理，要想取得成功就要付出比別人更多的辛苦。屬牛人近年一直兢兢業業，在事業上不斷求進步，能力和經驗的積累會越來越豐厚，而3月30日後，屬牛人會出現非常搶眼的表現，尤其進入夏季以後火土運勢大旺，對於屬牛人來說，可以容易得到長輩與貴人的指點與支持，從而替事業注入更強大的動力。

▍3. 生肖鼠

生肖屬鼠人擁有很高的智慧，他們聰明過人且才華橫溢，在事業上也一直積極努力，工作起來非常認真。屬鼠人今年是官星大旺之年，事業上會有提升的機會，能夠勝任更廣泛的工作。而3月30日後，對屬鼠人來說是一個大吉大利的好時機，未來一年只要積極努力，工作運就會步步高升，在2021年的存款也會翻倍增加。

(中時新聞網)