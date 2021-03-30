中央災害應變中心24日決議台中、北彰化等地區，4月6日起啟動「供5停2」分區供水。「刪Q總部」痛批，陳柏惟身為台中區域立委，關注民生問題天經地義卻對台中人無水可用噤聲，不會幫地方爭取權益只會發梗圖，配合蔡政府做大內宣，對新疆的關心遠勝台中，讓不少在地人質疑：「到底選你幹嘛？」

大台中地區「供五停二」，以國道1號為分界。國道1號以東「甲區」，每周二、三停水，約影響77萬戶；國道1號以西「乙區」，每周四、五停水，影響約23萬戶，分區停水從4月6日起實施。

「刪Q總部」28日在臉書發文表示，區域立委關注民生問題天經地義，但現在台中都要無水可用了有人還是結「惦惦」，發幾張圖就想打混過去，身為選區立委噤聲不幫忙爭取就只會大內宣。

「刪Q總部」質疑，一部水車能供應多少住戶用水，分區供水為甚麼不2、5或1、4停，為什麼是用連續停水制，總量管制為什麼總分水量除個體數卻對比高雄、台南來得少，都不問清楚，發兩三張圖就想打混過去，「這樣立委要你做什麼？」不僅如此，「刪Q總部」更痛批：「也對！反正你也不在台中，台中限水你也無感，你人不是在高雄就是在台北。」

文章一出，網友紛紛留言：「我是台中人，我只想問：到底選你幹嘛？」「陳柏惟，你人呢？」、「我們台中人吸髒空氣，現在換限水？大立委是睡著了還是無感？也對！整天都往外縣市跑又不是台中人，對地方沒有認同感，是能盼望你什麼？」「刪Q表示：限水還是有水，新疆棉就是不能用」、「腦綠的選民，只在意抗中保台，國家內政都不重要，所以什麼鍋配什麼蓋，選出3Q也不意外啊」、「靠反中大順風賽到這席立委，選上了正事不做只會操作對立，印象台中人是沒特定政黨傾向的，這種立委不罷掉真的說不過去」。

(中時新聞網)