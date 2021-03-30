受到少子女化影響，台灣飼養貓狗等寵物的群體快速增加，據估計，全國犬貓隻數已近300萬隻，但目前玩具類商品的國家標準規範僅限兒童使用的玩具，寵物玩具並沒有國家標準，消基會今天公布抽檢寵物玩具，發現竟有寵物玩具塑化劑超標兒童玩具標準200多倍。

據消基會抽的26件寵物玩具中，有16件標示不完整、7件不符合CNS 4797-3「玩具安全（物理性）」標準；塑化劑檢中有1件塑化劑DINP含量達22.9％、相較CNS 4797「玩具安全」的0.1％規定高出不少；還有一件檢出萘11.18ppm，也不符合CNS 15503「兒童用品一般安全要求」。

財團法人玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻品表示，據估計寵物市場年產值約500億，其中寵物玩具用品占比約2成，檢驗中不僅發現部分成份不安全外，其中還有16件標示不完整，甚至還有5件樣品完全沒有任何商品標示。

消基會董事長黃怡騰說，國家不重視寵物用品的標示，因此此次抽檢有近半數標示不完全，民眾難以辨認該玩具究竟是給寵物或兒童遊玩，呼籲政府應重視寵物用品的標示與標準。

一般民眾要如何挑選適當的寵物玩具呢？「寵物玩具可以用來刺激寵物感官」，台灣大學獸醫專業學院退休教授黃慧璧分享，挑選寵物玩具時，應先由寵物大小決定，購買玩具後也應拆掉小零件，如果民眾對市面上的寵物玩具不放心的話，建議民眾可以自製玩具或去嬰兒用品店購買。

(中時 )