再過4天就是清明節，不少人都會去掃墓祭祖。近日一名男子掃完墓下山，在空無一人的墓園，遇到一名正在燒紙錢的婦人及她的兒子，婦人見到他一身黑懷疑自己看到好兄弟，他也順勢地回應「我第七天了，準備要回家了」，驚悚回應讓網友說「婦人可能要收驚了」。

原PO日前於臉書社團《爆怨2公社》分享，週日（28）日掃完墓準備要下山，當時墓園空盪盪地沒有其他的民眾，直到走到山腳下時，看到一個婦人和她的兒子正在燒紙錢，婦人一轉身看到他穿一身黑嚇了一跳，「阿娘喂！嚇一跳，想說山上都沒人，你是人嗎？」他給了婦人一個尷尬又不失禮貌的微笑，「我第7天了，準備要回去家裡了」，不等婦人回神，原PO便用最快的速度消失在她的眼前，「妳才不是人啦！」

貼文曝光後，不少網友笑「她以為你是好兄弟」、「你要害她今晚睡不著了」、「最可怕的真的不是不是鬼嚇人，是人嚇人」、「你應該問她：你看得到我喔？」、「求婦人的陰影層面」、「她回家大概要去收驚了」。

留言中也有一名網友分享自身故事，某次晚間去家附近的公園運動，遇到兩個講話很大聲的婦人，經過她們身邊時，她們嚇了一大跳，竟下秒脫口說出「我以為是狗」，令她在心裡大罵「妳才是狗，妳全家都是狗」，令不少人笑歪。

(中時新聞網)