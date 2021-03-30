不是標錯價，傑昇通信官網Google 4G旗艦機偷偷打41折「洗金A」！愚人節伴隨著清明連假即將到來，各大行業紛紛推出優惠，傑昇通信搶先祭出Google 4G旗艦機Pixel 4 XL下殺超過1萬9千元的超級優惠，不用集點、沒有門檻，即日起至傑昇通信任一門市購買Google 4G Pixel 4 XL（128G），只要13,490元（官方建議售價32,550元）。

2021年5G新機市場熱鬧非凡，各大手機廠商紛紛於第一季推出新款5G手機，搭載滿滿黑科技的Google Pixel Phone也不例外，Google Pixel 5和Pixel 4a 5G兩支新機，自2020年上市至今仍供不應求，部份機種經常處於缺貨狀態。然而尚未有5G手機使用需求的消費者，又喜歡搭載滿滿黑科技的Google Pixel Phone，此時入手有著旗艦規格的Google Pixel 4 XL也是不錯的選擇。

令大家著迷的Google Pixel Phone，除了由Google團隊直接開發打造，軟體與AI的優化及強大的相機功能也是死忠谷粉愛不釋手之處，尤其Google Pixel 4 XL在相機上主打Live HDR+，也就是AI進步到可以直接在觀景窗中預覽HDR的效果，並直接做細部調整，夜拍使用的夜視模式也再次進化，增加了「星空攝影」的能力，就算在光害嚴重的天空中，Pixel 4 XL還是能有效分辨星星和雜訊，並且堆疊出可輕易辨識星座的照片，連兩倍變焦都能有手持4秒極高的穩定性。

在螢幕的部份Google下了不少功夫，Google Pixel 4 XL雙面覆蓋康寧大猩猩第五代玻璃，配置6.3吋 QHD+螢幕，首度在手機螢幕上使用Ambient EQ智慧色彩調節功能，可根據前鏡頭所感應到的周圍環境與光源條件，自動調整色溫，以確保最佳的顏色顯示效果；另一個驚人賣點，則是90Hz高更新率，但和許多手機的高更新率不同在於，Pixel 4 XL可以依使用目的，自動調整手機螢幕更新的頻率，當使用者進行遊戲或瀏覽相片時，將以90Hz的頻率進行螢幕更新以確保流暢性，平時則是以較低的更新率刷新，還能為手機增加電池壽命，一舉數得。

整體而言，還在苦惱要換4G還是5G手機的消費者有福了，因為5G網路普及後，4G並非立即退場，在4G／5G網路轉換的過渡時期會比預期的還長，此時4G旗艦手機相對便宜好入手，傑昇通信趁勢大玩愚人節優惠活動，祭出Google 4G Pixel 4 XL（128G）41折，旗艦規格的4G手機只要13,490元，比中階5G手機還划算，讓還沒有5G使用需求的消費者大撿便宜，喜歡滿載黑科技的谷粉，可千萬不能錯過。

(科技)