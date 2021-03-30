恒指開高震盪 上漲逾200點 10:522021/03/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前一晚美股呈現個別走勢，道指收升再創收盤新高、納指收跌0.6％。港股30日則開高逾200點，維持高位震盪。 恒生指數30日開高214點，漲幅0.76％，報28,552點；截至10點24分，恒指報28,565.62點，上漲227.32點，漲幅0.8％。國企指數高開97點，報11,040；現報11,036.38點，上漲93.44點，漲幅0.85％。 台股站上16500點挑戰新高 台積電再回600元 《期貨》三大期指攜手開高 4月台指期漲85點 (工商 ) #漲幅 #恒指 #開高震盪 #上漲逾 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指半日升27點 深成指升95點 12:462021/03/29 財經 《美股掃瞄》不畏斷頭風暴 道瓊指數再創新高 09:102021/03/30 財經 美農產品上漲 農地變搶手 04:102021/03/30 全球財經 《期貨》三大期指全開高 4月台指期漲61點 09:102021/03/30 財經 港股早盤升94點 13:272021/03/29 財經 《台北股市》清明節後外資動向 市場屏息以待 09:442021/03/30 財經 台股超猛 收盤、市值雙創高 04:102021/03/30 財經要聞 3月CCI 買股信心一年最強 04:102021/03/30 財經要聞 騰訊音樂救市 砸10億美元回購 04:102021/03/30 全球財經 《晨間解盤》連假前夕 量能壓抑(日盛投顧提供) 09:422021/03/30 財經 美大使隨行 專家指具戰略意涵 04:102021/03/30 政治要聞 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 《國際金融》Archegos慘遭斷頭 全球銀行損失恐突破60億美元 - 財經 - 時報資訊 馬斯克慘了 SpaceX試飛3次都爆炸 美國會要調查 - 財經 【長榮輪卡運河】卡關要賠多少錢？陽明總座算給你聽 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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