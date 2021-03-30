前一晚美股呈現個別走勢，道指收升再創收盤新高、納指收跌0.6％。港股30日則開高逾200點，維持高位震盪。

恒生指數30日開高214點，漲幅0.76％，報28,552點；截至10點24分，恒指報28,565.62點，上漲227.32點，漲幅0.8％。國企指數高開97點，報11,040；現報11,036.38點，上漲93.44點，漲幅0.85％。

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(工商 )

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