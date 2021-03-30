警方當日晚上9點多在頭城鎮青海路找到涉案車輛，並在謝男車輛後方跟監約30分鐘。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市一名年約60歲謝姓男子29日晚上7點多，在中正路搭上吳姓男子計程車，未料，謝男在七堵區工建路時，持預藏刀械，抵住計程車司機頸部，強盜司機7千多元現金，再獨自開往宜蘭買了一杯珍奶後，在路上遭警方逮補，依強盜罪嫌送辦。

據了解，謝男失業一年多、缺錢花用，竟心生歹念，在住家附近攔下一台計程車，並表明要前往六堵工業區，吳姓司機駕車至七堵區工建路時，謝男卻趁四周無人，拿出刀械抵住司機頸部，並用預藏的膠帶綑綁其雙手，強盜司機身上現金7千多元、手機，並將他丟在路邊，謝男駕車離開後，吳姓司機立即走到外圍向路人求救。

基隆市警局第三分局接獲報案後，與刑警大隊共組專案小組偵辦，調閱現場監視器、分析車行軌跡，發現謝男正行駛國五往宜蘭方向逃逸，立即報國道公路警察局及宜蘭縣政府警察局共同協助攔查涉案車輛。

警方當日晚上9點多在頭城鎮青海路找到涉案車輛，並在謝男車輛後方跟監約30分鐘，立即通知礁溪分局於適當地點設置攔截點，共同攔停該車輛，將謝男逮捕歸案，現場查扣手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金7301元等證物，所幸無人傷亡。

警方表示，謝男犯案前先花費40元購買膠帶跟手套，帶上刀械預謀犯案，雖強盜得手7千多元現金，卻只有至路旁飲料店花費40元購買1杯珍奶，而珍奶都還沒喝完就遭警方查獲，偵詢後，依涉嫌強盜罪嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦。

謝男開往宜蘭買了一杯珍奶後，在路上遭警方逮補。（陳彩玲攝）

警方查扣手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金7301元等證物。（陳彩玲攝）

基隆市一名年約60歲謝姓男子29日晚上7點多，在中正路搭上吳姓男子計程車。（陳彩玲攝）

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