神基(3005)將於明（3/31）日除息，配計3.58元現金股利。神基原配息為3.6元，但因員工認股權憑證行使認購普通股致有權參與分派之股數變動，因此作調整。

神基在本月宣布轉型為投資控股公司，目的為提高企業經營效率，執行事業體獨立發展政策以提升集團長期競爭力及管理效能，將強固型事業群，以及機電與能源事業群以分割方式分別移轉相關營業（含資產、負債及營業）予二家百分之百持有之子公司，基準日暫訂為10月1日。2家新成立公司分別為「神基數位」及「漢通科技」。

神基科技董事長黃明漢表示，轉型為投控公司後，旗下各核心事業體強固型事業群、機電與能源事業群、綜合機構事業群、汽車機構事業群及豐達科技將可專注深耕於其領域，與策略合作夥伴進行業務合作、合資或參股等更具靈活發展，透過神基投控之平台可發揮管理效能，集團運作將更具效率，進而提升整體長期競爭力與國際市場能見度。

此次業務分割及轉型為投資控股公司係屬組織調整，對神基科技之股東權益並無受影響，神基投控（3005）亦將維持繼續上市資格，有關業務分割及轉型為投資控股公司案，將於神基科技5月31日召開之股東常會中討論決議。

(時報資訊)