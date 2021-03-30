市議員林汝洲為民請命，爭取應再增設龍井「坪頂站」，以利龍井、大肚地區的市民搭乘。（陳世宗攝）

攸關台中市區到台中港的捷運藍線規畫案，目前共設20站送交通部審議中。大烏龍區的市議員林汝洲、張家銨為民請命，爭取應再增設龍井「坪頂站」，以利龍井、大肚地區的市民搭乘，捷運設站不應有大小眼。交通局強調，將再進行研議。

國民黨市議員林汝洲指出，目前藍線規劃路線長度約24.8公里共20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站、1座五級維修機廠；市府在行政院核定後，希望能在10年內，完成設計、工程招標、施工。但他連日來卻接獲民眾不斷陳情，要求能再增設坪頂站。

林汝洲表示，目前大肚山上台灣大道五段旁，共有龍井及大肚區共7里，人口逾6萬人，且維修機廠也設在龍井，卻只有藝術街一站，顯然無法滿足這麼多的人口乘坐需求。現今BRT坪頂站一天上下車人次在1300以上，受到中科及附近建案倍增，未來搭乘人口必會越來越多。

民進黨市議員張家銨認為，原本該路段規劃是高架化，增設一站或許有地形地貌的問題，現在都已經改成地下化，如增加坪頂一站並不影響東海別墅藝術街口站，亦可符合地方居民的需求，以民意為依歸建議再增設坪頂站。

林汝洲強調，BRT正英站日上下車人次約800上下，都可以增設一站，市府應該在遊園南路及台灣大道五段路口，再增加坪頂一站，以符合地方的期待與需求，亦讓台灣大道未來的捷運藍線能夠將功能發揮到極致。

(中時 )