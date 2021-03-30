消息人士今天表示，全球銀行恐因美國避險基金Archegos Capital爆倉損失超過60億美元（新台幣1714億元），監管機構和投資人擔心相關事件將引發更廣泛影響。

日本野村證券（Nomura）和瑞士信貸（Credit Suisse）警告，因為提供貸款給Archegos Capital從事證券衍生品交易，預計將面臨重大虧損，這導致全球銀行股遭拋售。

消息人士表示，前亞洲老虎基金（Tiger Asia）基金經理人比爾．黃（Bill Hwang）旗下的Archegos Capital虧損，造成維亞康姆哥倫比亞廣播公司（ViacomCBS）和探索頻道（Discovery）等美國媒體股26 日崩跌。

Archegos Capital無法滿足銀行追加保證金的要求，為其部分透過融資進行的股票互換衍生品交易提供擔保。消息人士表示，這些倉位價值大跌後，銀行賣出大筆股票來償還債務。

日本最大投資銀行野村證券警告，可能蒙受20億美元損失；瑞士信貸則表示，由於一家總部位於美國的避險基金保證金違約，第一季業績可能遭逢嚴重衝擊。

兩名消息人士表示，瑞士信貸可能損失至少10億美元。其中一名消息人士則說，損失恐高達40億美元，英國「金融時報」（Financial Times）的報導也是這個數字。瑞士信貸拒絕置評。

但其他數家銀行似乎相對未受太大影響。消息人士表示，高盛集團（Goldman Sachs）受到的財務影響甚微。CNBC報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）26日拋售40億美元與Archegos Capital相關的股票，沒有遭受重大損失。

德意志銀行（Deutsche Bank）聲明稿稱，在沒有任何損失的情況下，大幅降低Archegos Capital的曝險部位。

Archegos Capital衍生品交易的性質不透明且複雜，作為家族辦公室的監管架構較為寬鬆，加上槓桿率高（因為處於歷史低點的利率推動），這些因素都讓人們擔心潛在的系統性風險。

美國、英國、瑞士和日本的監管機構都表示，已經密切關注事態發展。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1100330

(中央社)