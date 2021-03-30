睽違一年多的旅遊國門終於解禁，將於4/1正式啟程的帛琉首發團秒殺完售，遠傳電信、台灣大哥大體貼用戶們對於出國旅遊的期待，也為了讓用戶在疫情剛解封期間能安心出遊、輕鬆上網，4/1起祭出帛琉漫遊早鳥優惠！用戶申辦漫遊服務後，透過簡單的手機設定便能使用上網服務，省去更換網卡或是旅遊還需要攜帶Wi-Fi分享器的麻煩，又能接聽重要電話，旅遊時更為便利！

【遠傳推帛琉漫遊早鳥優惠】

＊第一重：帛琉上網定量包1GB 399元/15天

4/1起遠傳推出帛琉漫遊上網優惠，定量包1GB只要399元，最長可連續使用15天，滿足用戶不同天數的旅遊行程需求。

＊第二重：遠傳用戶投保泰安產險「旅行泡泡綜合保險」，加碼抽旅遊金

購買帛琉漫遊早鳥優惠的用戶若投保泰安旅遊泡泡險的話，還能週週抽易遊網1,000元禮券。

＊第三重：機場接送獨家價 799元，讓用戶平安出門安心回家

台灣因疫情控制得宜，與帛琉形成旅遊泡泡圈，但國人出遊仍需保持社交距離、做好防疫措施，遠傳特別幫用戶準備機場接送799元的獨家優惠價服務，出遊也能做好安全社交距離。

＊第四重：刷指定銀行信用卡，滿額再享限量漫遊回饋金850元

遠傳攜手遠銀合推優惠方案，遠銀卡友刷遠東樂家卡，當月累積金額達 20,000元，即可享限量漫遊回饋金 850元。

【台灣大哥大推漫遊優惠與旅遊必備小物】

台灣大用戶從4月1日起，可透過台灣大客服APP、手機直撥188或至台灣大直營門市申辦，並約定開通時間，或者抵達帛琉後，在簡訊輸入專案代碼【PL1G】並發送至823，確認簡訊回覆即完成漫遊申購(簡訊需收費)，不需換卡或額外攜帶WiFi分享器，就可以開始上網，對於用量較大的客戶，也可以在流量用完後透過台灣大哥大App簡訊加購，相當便利。帛琉方案提供用戶1GB流量，能發送Line訊息1,000萬字，或是上傳20萬張普通畫質照片，可滿足大多數民眾的需求。

針對帛琉旅遊泡泡即將出團，台灣大哥大推漫遊優惠與旅遊必備小物（GoPro最新HERO 9 Black攝影機、勁量10000mAh行動電源、內含40種語言、雙向即時翻譯的AI旅行翻譯機）。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

帛琉是知名潛水勝地，擁有豐富的海洋珊瑚生態，不少人想帶相機捕捉水下風光，台灣大myfone購物也特別推薦GoPro最新HERO 9 Black攝影機，除了提供84折優惠驚喜價，再加送雙電池座充、64GB記憶卡與原廠電池，讓民眾完整保留難得旅行的美麗回憶。

針對網友常用的出國必備小物，myfone購物祭出多項優惠。內含多種充電線(支援PD快充)、卡片收納盒、SIM工具組及手機支架的「旅遊隨行卡」，限時5折只要599元；可同時替兩個裝置充電的勁量10000mAh大電量行動電源，優惠價388元，再享一年產品保固；防潑水、耐衝擊且可收納行動電源、耳機、記憶卡等3C產品的收納包，耐衝擊、防潑水，也便於外出攜帶，兩入組只要377元；想和帛琉當地民眾溝通，也可購買內含40種語言、雙向即時翻譯的AI旅行翻譯機，下殺15折只要1,499元。

(科技)