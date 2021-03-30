「我非常健康，而且很愉快很輕鬆，」父子針對經營權之爭數次出招後，東元集團會長黃茂雄首度受訪時臉色一派輕鬆，「當然不是完全很輕鬆，我可以更愉快，但是ok，吃得下睡得好。」

將在5月25日登場的東元董事改選大戰，目前黃茂雄、黃育仁父子間仍是頻頻過招較勁。最新進展是東元股票已停止過戶，今（29）日黃育仁提出包括自己在內的7席、要在本屆角逐董事的候選人名單，包括3席董事（黃育仁、東元現任常董黃立聰、光菱電子董事長方頌仁），4席獨董（勝創科技財務副總李明萱、全球人壽董事劉積瑄、台積電企業訊息處前資深處長暨代理發言人孫又文、環球混凝土工業總經理侯智升）；至於東元公司派，則將在31日開董事會，提出最終的11名董事候選人名單。

提名名單公布前夕黃茂雄接受本刊專訪，包括和岳母、人稱「東元阿嬤」林明穱的最新相處情形、父子關係等幾乎無所不談，甚至也不諱言「窩裡反」「教子無方」的心情，以下是專訪紀要：

父子反目後，天天見面不尷尬？

「兒子想爭大位，我沒推薦他而已」

問：現在看到岳母會不會很尷尬？互動還好嗎？

答：一點都不尷尬（聲音變大），天天住在一起耶。早餐晚餐都一起耶。昨天晚上是我內人2個學生夫婦來，請他們留下來吃飯，老太太好高興，我岳母、我內人、我，大家都在一起，談笑風生，非常高興（沒講到這件事？）不講。給你看（照片）。

兒子跟我也不是很差，可是他有目的，他是想爭大位，他有權力去爭，只是我沒有推薦他而已。假如下一屆董事會要推選哪位，我沒有意見，就是這樣子。

問：為什麼會長一直沒辦法交接給兒子？你覺得他不具備條件？

答：nonono，因為公司是公器，公司是公的，我跟他是私情的，我們就以公為主、以公為要。假如他非常適當，我一定會推薦他。但我覺得在過去這幾年，他還可以再……怎麼講更成熟一點，就這樣。

問：跟兒子溝通互動不順暢？

答：沒有什麼沒溝通管道，都可以溝通，只是他有他的一套想法。未必跟老爸完全一樣。他說我是會長幕後在操控，邱純枝（東元董事長）是我的代理人，這個事情完全是錯誤的，人家邱純枝已經做了6年的董事長，老早她都已經掌握得非常好。

邱純枝是財會專家，對機電不是很了解，但是經過6年多來，家電她完全都進入情況，馬達部分她也非常認真，學得很快，也跟郭台銘見面，談電動車問題，還有綠能、綠電問題，很多。她非常投入。

東元馬達業務還是在北美第3名，電動車我們也都沒有缺席，不要聽一面之詞。

百歲「東元阿嬤」表態挺孫子

「人家逼她簽的，很可憐啦」

問：阿嬤這次發聲明，希望股東可以支持孫子？

答：那個聲明是被人家給她（幫她寫好她簽名？）逼她簽的。那裏有閉路電視，我家鏡頭都有。很可憐啦。但她真的是愛孫。所以我都不會去跟她（講什麼），我對我的岳母完全尊重。她說很多事情你應該要告訴我，為什麼在家裡講這些公司有的沒有的事。

問：阿嬤是原始股東、大股東，聲明是表示她的股權未來是支持孫子？

答：應該是會吧，但是我覺得她的持股並沒有那麼多，因為已經分給我跟我內人了。

家族企業不一定要傳讓給自己子子孫孫。當董事長，也不是因為我持股多才當。社會很多賢達，外面很多partner推我上去我才做。我不是靠股份上來的。你做法得到股東或社會大眾信任、肯定，你就可以出來。

問：以後跟兒子互動會不會變得很尷尬？

答：我想免不了吧，但這是一時性，尷尬是一定會有，日子還是要過。但是至少我在家裡，岳母跟我的關係也非常好呀。她很疼這個長孫也是真的。

現在很多人說，你是不是心情不好，保重啦，我說我心情沒有什麼不好，我是非常淡然處之。回家也是有說有笑。你看照片，大家笑得很開心。

教子無方太沉重？

「這是很慚愧的事，我是在自我反省」

問：會長您發聲明稿有講到「教子無方」這四個字，大家覺得有點重？

答：就教子無方呀。讓社會大眾幫我們紛紛擾擾，而且更多人會擔心103歲、104歲阿嬤的問題。他大概也不得已吧。他要壓我的話，一定要找比我更長輩的人，我也不怪他，我也不怪我岳母。

問：阿嬤知道孫子有企圖心要坐大位？

答：當然。他一直纏著她，想利用她。要不然他變成很不孝，他要另外有一個蓋上來，他才能夠避免被人家指責你不應該、是不肖的兒子，這我可以了解。

問：阿嬤真的全部看過擬好的內容？

答：我不曉得，我只聽我們家裡的人說，她要簽那個字時她非常猶豫，不敢簽或不肯簽就是這樣子，不是很積極。這也難怪。

問：他對大位有興趣，您想過他從公司合力對外，變成市場派角色？

黃答：（笑）這我不知道，出乎意料，我怎麼知道我兒子會窩裡反。他是去說服、請大家團結來支持公司，是公司派，現在變成市場派，這是很意外。絕對不是我的授意。

意想不到自己裡面有窩裡反。我真的教子無方，不能顧全大局，可是我也可以諒解他，他想爭這個位子，我向來沒有支持他這是事實。我覺得她（邱純枝）比較成熟。這樣公跟私夠分明吧。

辭職前關鍵一小時

兒子跪下對我說「很抱歉」

問：聽說他辭職那一天跟你聊了一個小時，沒有辦法得到您的支持，決定辭職？

答：他什麼時候有跟我聊一個小時？什麼時候，沒有。有來找我，在我的面前跪下來，說很抱歉，而且拿他一堆辭呈，一包給我、一包給她（邱純枝）。我說這給她就好，跟我無關。

問：他來告知您要辭職走自己的路？

答：他就是講很抱歉。（您有試圖挽回？）他要做什麼我不知道呀。以為是來求我原諒他，他要乖乖來配合，我還這樣跟他們講，哪裡知道他不是來求和，是來宣戰。這是非常非常很慚愧的事情，所以我才說教子無方，我也沒有傷害他，我是在自我反省而已。

問：黃育仁打出改革形象，打算自己提董事候選人，用體制外的方式來改革？

邱純枝答（以下簡稱邱答）：到目前為止，他提出來的一些主張跟公司現在是一致，表示過去以來他參與東元不管董事會、常董會或內部執行長會議或大小會議，我們報告很多內容，他應該都有聽到，他也同意，從這點來看，我認為發展路線上，大家應該一致才對。

至於要改革內容是什麼，因為我沒有看到，至於說公司太慢，決策方式不對，這是體制內的事，不管他原本就在內部，或是要用另一種身分回來主導這事，最後還是要所有股東要一起坐下來討論。

除了原來東元老股東之外，還有一些新的大股東要加入，大家要一起共同決策才對。改革一定要得到大多數股東支持才能夠實現。

重來一次會想對兒子說什麼？

問：回到18號以前，父子有機會共處一室，會想跟他說什麼？

答：他不會來啦，來了再說。他來了，我會很驚訝的。你們還是非常慈祥，勸我們父子有沒有辦法再溝通。我當然很願意，但是我的宗旨就是公私一定要分明，就是要按部就班來，假如下一屆董事們要推他的話，我不會反對。但是他已經搞成這樣子，我沒有辦法去推他。他自己要去爭取。

問：東元由五大股東創始股東，在傳承上，到底應該回到專業經理人，還是支持家族出來傳承？你選擇專業經理人？

答：也不能這樣講，我想是雙方配合，兩股力量的配合，專業經理人去做他們該做的事情，這些大股東一定要去了解，再來支持他們。徑渭分明沒有必要。（要有主導者）能夠推動，得到人家信賴的、專業。（得望就是要受支持）這才是無價之寶。這事情現在要跟我兒子講，他大概也聽不大進去。

問：東元這次改選，如果黃育仁取得關鍵少數席次，屆時董事會會不會形成意見分歧？

答：那時候再說。我要面對呀。但是我有跟她（指邱純枝）講，下一屆就不要排我了。我有跟她講呀，你也可以去問焦佑倫（編按：華新麗華董事長）呀。（你不列名？）我不曉得，我不會去關切我名單在不在。不用擺我啦。

(中時新聞網)