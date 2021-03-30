「被動投資」近年來蔚為風潮，加上投資達人鼓吹被動投資優點，購買指數股票型基金（ETF）的股民大增。集保結算所根據大數據分析發現，2020年677萬有庫存的股民中，高達99萬人持有ETF、占比達15％，較2019年的9％大增6個百分點，創10年最大增幅。

集保指出，2011～2014年持有ETF的股民僅占有庫存股民的2％，幾乎沒有成長，2015～2019年間每年增幅亦僅1～2個百分點，但去年卻出現爆炸性成長，預期隨著盤中零股交易與定期定額買股制度推動，ETF占股民庫存比重將進一步攀升。

據大數據資料顯示，集保發現持有ETF的股民年齡層中，占庫存比重較高者均為年輕股民，其中20～29歲高達27％持有，30～39歲持有比重亦有22％，超過40歲以上者則大幅下降至未達15％，特別的是0～19歲持有比重竟也接近20％。

集保分析，此分布狀況與ETF進入市場時間有關，年紀較長的股民進入股市時，市場可以選擇的ETF商品很少，最「長青」的元大台灣50(0050)2003年才成立、至今未滿20年，因此早期股民投資標的只有個股，即便後來開始買ETF，部位可能也不會占太高。

至於0～19歲股民持有ETF比重達近20％，集保認為主因未成年者多由父母開戶，目的是替小孩投資理財，多會選擇穩健成長、兼具存股概念的績優股。因此，具分散風險、穩定配息的ETF，成為父母替小孩長期投資時的優質標的。

分析近年ETF成長原因，集保認為與各大投信積極推出5G、未來科技、永續高股息等各種主題型ETF商品有關，除搭上熱門產業順風車，投資人的選擇亦變多，吸引更多股民加入購買。同時，ETF不盡然是被動投資，亦有屬於主動投資成分的Smart Beta ETF。

集保說明，Smart Beta ETF意指基金經理人使用各種特定投資指標，如元大高股息(0056)是以預估殖利率為指標，國泰投信發行的台灣ESG永續高股息ETF基金(00878)則將MSCI ESG評級作為選擇成分股的標準。

集保提醒，此類ETF不像元大台灣50是以市值前50大公司加權組成基金、屬於被動選股的指數型投資，Smart Beta ETF仍有主動投資成分在，投資人購買前須對商品有充分了解，確認此類ETF商品符合自身投資策略再進場購買。

(時報資訊)