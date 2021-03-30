宏致(3605)歷經快10年的調整，成果可望自今年展現，公司合併Genesis近日將完成交割，並於4月起開始認列業績，隨著車用、網通及工控等產品出貨穩定成長，以及合併效益顯現，宏致董事長袁万丁表示，今年合併營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，今年毛利率及獲利將遠優於去年。

NB起家的宏致因NB產業成長趨緩啟動轉型，朝「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」領域布局，並陸續併購公司強化產品線，以成為提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，經過10年的耕耘，成果可望自今年展現。

5G及AI新應用加速連接器及連接線技術走向高速、高頻訊號、高訊息容量，宏致近幾年也全力投入高頻高速連接器及連接線研發，不過由於伺服器/資料庫中心高頻高速品牌廠產品必須在初期設計就要切入，台廠因欠缺地緣關係很難打入，宏致於去年12月宣布以現金2690萬美元收購總部位於美國亞特蘭大，與美國當地網通客戶良好的Genesis，預計近日完成股權交割作業，正式成為宏致子公司，宏致也將於4月開始認列Genesis營收。

Genesis年營收約13億元台幣，毛利率約35%，稅後淨利率8%，宏致在收購Genesis後也將觀察Genesis四個廠區的營運狀況，再決定是否調整，宏致目標是兩年內Genesis年營收能夠達到30億元，毛利率及獲利能力能再進一步提升。

受惠於遠距生活帶旺NB需求，宏致2020年合併營收為80.62億元，年成長10.27%，營業毛利為18.35億元，年成長9.75%，合併毛利率為22.77%，年減0.1個百分點，稅後盈餘為2.76億元，每股盈餘為2.26元。

宏致今年前2月合併營收為14.81億元，年成長58.22%，隨著Genesis開始併入營收，且各產品線出貨穩定放量，袁万丁表示，今年營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，毛利率及獲利也會遠優於去年，法人預估，宏致今年每股盈餘可望上看4元，挑戰10年新高。

(時報資訊)