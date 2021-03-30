自行車產業叫好聲浪不斷，自行車族群爆量換手後，今日多頭再攻，巨大(9921)開高後，飆上334元，大漲6%以上、美利達(9914)也奔至364元，再創掛牌新天價；而鏈條廠的桂盟(5306)漲幅也在2%左右。

2020年自行車族群都繳出漂亮的成績單，再加上大方配息，吸引市場多頭青睞，巨大2020年稅後淨利大幅成長46.7％，EPS衝至13.19元，年增逾4成，每股擬配息8元，獲利與股息皆寫下新高；美利達2020年稅前淨利大幅成長63.58％，EPS13.36元，每股擬配發現金股利7元，獲利與股利也是寫下歷史新高。金屬鏈條廠桂盟2020稅後純益年增50.34%，每股純益12.02元，每股擬配發7.2元現金股利。

今年歐美騎車需求持續強勁，全球自行車市場需求仍旺，法人預期，2021~2022年歐美及大陸自行車市場需求將持續熱絡，歐美電動自行車需求發燒，再加上供給面改善當中，業者訂單接到手軟，今明兩年業績仍樂觀看待。

美利達日前獲日系及亞系外資同步調高目標價至385、380元，並都給予買進的評等，此外，兩家外資也一起調高今明兩年的每股盈餘預估。美利達多頭銳不可擋，今日以349開出後，盤中曾飆出364元的掛牌新天價，但高檔有壓，股價縮減至352左右，漲幅逼近4%。

(時報資訊)