為實現大陸官方的碳達峰、碳中和的政策目標，針對鋼鐵行業碳達峰行動方案和路線圖已基本明確。據《經濟參考報》報導，正在編制的《鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案》已形成修改完善稿，初步確定行業達峰目標和重點任務。

據相關人士透露，在2030年「碳達峰」和2060年「碳中和」的目標下，鋼鐵行業碳達峰目標初步定為2025年前實現碳排放達峰；到2030年碳排放量較峰值降低30％，預計實現碳減排量4.2億噸。

大陸冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師李新創表示，鋼鐵行業是推動落實碳達峰綜合目標的關鍵領域，是推進綠色低碳發展的主戰場。他說大陸作為世界上最大的粗鋼生產和消費國家，粗鋼產量占全球粗鋼產量一半以上，碳排放量占全球鋼鐵碳排放總量60％以上，約占我國總排放量的15％，鋼鐵減排重要性不言而喻。

具體來看，鋼鐵行業實現碳達峰、碳減排的4個節點為2025年碳排放達峰；2030年，碳排放總量穩步下降；2035年，有較大幅度下降；2060年前中國鋼鐵行業將深度脫碳。

但從目前來看，鋼鐵低碳轉型面臨較大挑戰。李新創表示，從大陸目前能源結構來看，高－轉長流程工藝結構仍占主導地位，能源結構高碳化，煤、焦炭占能源投入近90％。經濟可行的降碳空間有限，節能降碳邊際成本日益上升。

(旺報 )