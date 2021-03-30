效力雙城隊的林子偉雖然確定沒在大聯盟開季名單，不過今日在熱身賽中把握機會讓教練看見自己，對上海盜的比賽中替補上場，在9局上半敲出今年春訓首轟，這發超大號全壘打還直接飛出場外，最後雙城以5比3贏球。

林子偉確定無緣開季名單，28日會被下放從3A起步，不過在倒數2場熱身賽中，林子偉還是獲得上場機會，在6局下半替補守游擊、擔任第三棒，7上首打席林子偉敲成滾地球出局，不過9上最後機會他把握住了。

面對海盜左投席瑞夫(Chasen Shreve)，雙城隊前2名打者都遭三振出局，不過林子偉逮中一顆失投的148公里四縫線速球，敲成一發飛越右外野大牆的全壘打，連海盜外野手都放棄追逐，看著球飛出場外，這是林子偉今年春訓首轟，上次他開轟已是2019年，7年春訓只敲過這2轟。

最後雙城以5比3贏球，苦主席瑞夫雖然以3個三振結束9上，不過在挨了林子偉全壘打後，他賽後就被下放小聯盟。

林子偉此戰2支1，目前打擊率高達3成16，攻擊指數也高達1.090，賽後他在臉書上寫下，「雖然前幾天下放小聯盟，今年沒有順利進入大聯盟開季名單，但子偉仍不放棄上場機會，希望在小聯盟保持手感，努力拚上去囉！」

(中時 )