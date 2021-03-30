35歲香港女歌手麥貝夷11年前出道，因外型甜美，身材火辣，過去曾傳出被淫媒接洽，開價50萬港幣，約200萬港幣求陪吃飯，但被她拒絕。近日她在IG突然發飆，大罵：「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人」，暗指遇到渣男男友背叛，又轟男方超髒，「如果以後有機會見面還可以怎麼面對你？」

麥貝夷過去曾和樂隊killersoap成員交往，後來又與翟威廉傳緋聞，但沒被正面證實，2019年麥貝夷跟醫美診所合作，背部性感全裸大曬美背，說：「每個人都不是完美無瑕，但是透過努力我們每日都在進步，相信好多人同我一樣，每日都為更美好的自己加油奮鬥」，翟威廉也不避嫌留言，讚麥貝夷是「美背人」。

麥貝夷曾曬出裸背照片。（圖／翻攝自karenemak IG）

2017年，麥貝夷自曝被淫媒盯上，開價50萬港幣求合作，消息傳開後，麥貝夷一臉嚴肅強調當然不會答應，並澄清其實淫媒當時是喊價5萬港幣，不知為何傳來傳去多了一個零，讓她哭笑不得，說如果以後酬勞薪水也可以這樣直線上升就好。

麥貝夷砲轟渣男男友。（圖／翻攝自karenemak IG）

據《香港01》報導，麥貝夷最近在IG限時動態開砲，罵某人：「今天才知道你性伴侶的數量多得驚人，然後你對外說的都是我主動」，「疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你」，痛批對方的人生都是謊言，之後表示需要時間穩定情緒，未來會從教訓中好好反省，媒體關心問發生什麼事？麥貝夷回應是敘述遇到一個壞人經歷，寫出來只是抒發情緒，順便提醒自己以後看人眼睛要放亮，別再被騙，沒點出前男友身分。

(中時新聞網)