戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今(30)日表示，今年第一季土地市場交易量只有470億元，為2019年以來單季最低量，研判可能是央行打房並限縮購地貸款或市場根本沒有東西可以買？原因都有可能。不過預期在政策打房下，大型建商購地腳步，不會減緩。

戴德梁行今天正式公布2021年第一季商用不動產市場季報。楊長達表示，今年第一季土地市場為2019年以來單季最低量，單季約470億元，「有一點低迷。」原因是否因為央行打房並限縮購地貸款？還是市場又沒有東西可以買？原因還需要再觀察。

楊長達表示，最近兩季，政府公部門實在又沒有丟出來什麼大的標的物可供投資人購置，因此市場沒有東西可以買，原因可能性很大。

至於地上權交易，幾乎是躺平狀態，只有5億多元，相對乏善可陳。一般大概四、五百坪地上權，建商還是會願意買。

楊長達表示，在第一季交易中，商業和住宅佔六成六，其次是工業；相較去年全年商業和住宅共佔一半，再來是工業，中間可以發現，工業地產成交是非常穩定的，交易是沒有停的、不受影響，反而是住宅和商業土地交易量有往下掉。

楊長達表示，今年第一季購地王，還是興富發，前十大交易中，就包辦三筆。十大交易中大約工業有243億元，比例符合去年全年比重，約31％左右。整體來說，小建商不會進入十大土地交易案排行榜，不過相信政策打房下，對於小建商衝擊應該比較大，餘屋必須本利攤還，不能等到有人買再慢慢賣，但只要好地段，都可以看到建商還是很願意去投資，只要有優質的貨，可能放出來。

楊長達表示，預料大都恆大，大建商還是繼續去買，只要有好貨，我就收，在政策打房下，大型建商購地腳步，不會減緩。

(工商 )