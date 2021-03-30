一位民眾28日在臉書發文指控，他前往便利超商萊爾富購買咖啡，帶了使用過的一次性飲料杯想裝咖啡，但店員卻認為他的杯子並非「環保杯」，因此不予以自帶杯折扣。民眾憤而客訴，上網詢問網友的看法，結果慘遭網友一面倒數落。

一位民眾28日在臉書不公開社團《爆料公社》發文，內文氣憤地寫下，「請問萊爾富不是說要配合環保署一次用外帶飲料杯源頭減量計畫嗎？為什麼拿自己喝過且已洗乾淨的飲料杯去裝咖啡就不行呢？」民眾事後向萊爾富提出客訴，透過電子郵寄截圖可見，他憤而向客服質問，「推廣自帶杯的意義是什麼？」

對此，萊爾富則回應，為配合環保署一次用外帶杯飲料源頭減量計畫，因此推出消費者攜帶可重複使用的環保杯購買現做咖啡，並享有自帶杯折扣，也強調所謂一次用外帶杯的定義為具一次使用、用過即丟的特性，或無償提供之飲料容器。

未料，萊爾富的回應無法使原PO信服，他仍質疑萊爾富的行為「不是擺明浪費資源且增加垃圾量嗎？」文章曝光網路後，網友一面倒挺店家，直說，「雖然重複使用的一次性好像很環保，但實際上所謂一次性，就是無法重複使用啊」、「商家是為了保護顧客和員工，一次性的紙杯裝過飲料後，即使外觀完整但強度無法保證」、「是讓你拿自己的保溫杯、玻璃杯、馬克杯之類的去，不是你喝完的飲料杯沖洗乾淨後去裝」；還有網友說，「其實我覺得你只是想省三塊錢，跟環保不環保沒什麼太大的關係。」

(中時新聞網)