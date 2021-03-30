紐約大都會在開季之前就要砸錢了，美媒SNY報導大都會開出10年3.25億美元(約台幣92.7億)要與游擊手林鐸(Francisco Lindor)續約！老闆科恩(Steve Cohen)證實他上周末與林鐸共進晚餐，外界認為他們就是在談續約的事。林鐸今年1月被印地安人賣到大都會，他合約剩下最後一季，年薪2230萬美元。

這個3.25億美元未必是確切的數字，不過一般認為不會誤差太大，美媒SNY已經報導過大都會願意拿出3億美元來綁住林鐸。總教練羅哈斯(Luis Rojas)對此也不甚了解，「我只知道他們去吃晚餐，其餘詳情一概不知。」

科恩幾天前在廣播節目說：「合約要雙方同意才能簽，一個人做不到。」顯然林鐸沒有立即接受續約，科恩在推特跟球迷說：「你們猜我能不能搞定林鐸？我還剩下兩天而已。」續約截止日是在美國時間3月31日。

10年3億美元是前年聖地牙哥教士簽下游擊手馬恰多(Manny Machado)的價碼，當時打破了美國職業球員的紀錄。儘管後來有人超越，不過在游擊手位置仍是史上最高(馬恰多也是兩度的三壘金手套得主)。

不管林鐸想要多少，科恩還是要先給個起價才能談，這個金額是很有誠意的，看來今年27歲的林鐸可能是想要更長的合約。科恩還有另外兩個想要續約的球員，第一個是外野守康佛多(Michael Conforto)，他去年打擊率衝到0.322。再來就是先發投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)，他去年因為韌帶手術報銷，將於本季回歸。

(中時新聞網)