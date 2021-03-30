知情人士周一透露，美國大型對沖基金Archegos Capital Management因無力追加保證金慘遭斷頭造成的衝擊，可能使全球銀行損失超過60億美元，監管機構與投資人都在擔心這起事件可能造成更廣泛的影響。

日本野村集團（Nomura）和瑞士信貸集團（Credit Suisse）表示，為Archegos進行股票衍生品交易所提供的融資將造成重大損失，此番示警引爆了全球銀行股的拋售。

周一摩根士丹利下跌2.6%，高盛跌1.7%。野村收跌16.3%，創下史上單日最大跌幅。瑞士信貸收跌14%，創下一年來最大單日跌幅。德銀跌5%，瑞銀集團（UBS）跌3.8%。

消息人士表示，由前老虎亞洲基金（Tiger Asia）經理人Bill Hwang操盤的對沖基金Archegos Capital虧損，導致跨國傳媒公司ViacomCBS和Discovery，以及在美國上市的中概股百度與唯品會等股票在上周五遭到拋售。

該對沖基金公司發言人Karen Kessler發布聲明表示，對Archegos Capital家族辦公室，以及我們的合作夥伴和員工而言，這是一個充滿挑戰的時刻。黃先生與團隊正在決定最佳的解決辦法，所有計畫都在討論中。

消息人士透露，Archegos無力履行銀行發出的融資追邀令，在這些持股部位的價值急劇下跌後，銀行便拋售巨量證券以收回他們被拖欠的款項。

日本最大投銀野村集團警告Archegos遭強制平倉可能給野村造成20億美元損失。瑞士信貸表示該基金無法履行保證金追繳令，可能對第一季業績造成非常重大的影響。

兩名消息人士透露，瑞士信貸可能至少損失10億美元，最多更可達40億美元。瑞士信貸拒絕對此發表評論。

其他幾家主要銀行受到的影響似乎相對輕微。一名消息人士表示，這對高盛造成的財務影響不會太大。CNBC報導，摩根士丹利上周五出售價值40億美元與Archegos相關的股票，也沒有造成重大損失。德銀則發布聲明表示已大幅降低對Archegos的曝險，這起斷頭事件並未造成任何損失。

另有消息人士表示，富國銀行周一出脫價值達21.4億美元股票，除此之外，還有其他賣盤也與Archegos事件有關。根據最新統計數據，因Archegos慘遭斷頭而被拋售的股票總價值已經突破240億美元，更有傳聞指出這個數字可能高達500億美元。

目前投資人仍然懷疑Archegos事件的所有影響是否僅止於此，美國、英國、瑞士與日本監管機構則表示，他們正在密切關注事態發展。

(時報資訊)