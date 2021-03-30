美元指數回升，美股繼拜登總統的1.9兆美元紓困案過關、3兆美元的大基建等刺激經濟政策有望推出，美國第二季的「經濟重啟行情」(Reopening trade)再度引爆「美國資產」發燒，特別股除享高息，經濟重啟帶動下，標的價格更具補漲潛力。新光投信建議，在低利率時代，特別股息殖利率平均達5.5%左右，相較其他固定收益資產，不僅擁高息收、未來標的價格更具補漲潛力。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫指出，前波美債殖利率攀高後，信用利差持續收斂，獲利了結與避險賣盤同時出籠，造成金融市場動盪，特別股價格亦呈現波動，不過在拜登的1.9兆元新紓困案簽署生效，展現救市決心之下，特別股利差亦逐漸收斂，現階段價格落底後，仍處於相對低檔，股息收益率高達5.5%左右，價值面更具吸引力。

長線來看，陳晞倫認為，雖然美國十年期殖利率走高導致利差收斂，但低利環境下特別股仍具備投資吸引力，值得中長期布局，但投資人與其單押特別股，布局特別股基金更省時省力，另外，若特別股投組納入「可增益資產」，等於讓投資人穩健掌握「股票成長力+債券收益力」。

現階段，美債殖利率仍有繼續走高的可能性，金融市場波動度預期會持續放大，投資人面臨高波動環境，投組納入「可增益資產」的特別股基金，等於投資策略「開外掛」，既能降低美股波動風險外，也可掌握不錯的特別股固定收益，可增益資產只要投資得宜，可創造多重收入來源，潛在報酬具成長性，發揮進可攻、退有守的投資彈性。

可投資的特別股基金包括：新光全球特別股收益基金，富邦標普美國特別股ETF基金，元大標普美國高息特別股，合庫標普利變特別股收益指數基金，柏瑞特別股息收益基金，宏利特別股息收益基金，富蘭克林華美特別股收益基金及群益全球特別股收益基金等。

(時報資訊)