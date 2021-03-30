記憶體模組廠十銓(4967)去年營收創新高，每股盈餘2.06元，擬配發每股現金股利1.1元。公司樂觀看今年記憶體市場景氣，全年業績力拚再創新高。

十銓去年第三季營運落底，去年第四季重返獲利軌道，單季轉盈每股賺0.32元，去年淨利1.18億元，年增2.4倍，每股盈餘2.06元。董事會通過擬配發每股現金股利1.1元；以目前股價51.2元計，殖利率約2.14%。

十銓去年受惠記憶體業好轉，上半年很旺，第三季落底，去年第四季再度轉旺。2020年全年營收達75.01億元，年增8.63%，且創歷史新高，毛利率8.47%，營業淨利1.89億元，年增7.48倍。去年淨利1.18億元，年增2.4倍，每股盈餘2.06元。

展望今年，十銓看好今年記憶體市場，今年公司營收朝向90億元以上新高目標邁進，年增約2成。

十銓聚焦三大重要成長動能，包括電競、SSD、工控。展望本季，歷經中美貿易戰、疫情等因素，導致晶圓廠、原物料整體供應鏈全面吃緊，目前觀察，原先受疫情打亂建置速度的伺服器與雲端資料中心客戶，遞延的採購動能已有復甦信號。

針對今年營運，十銓年營收目標92億元，相較去年的75億元成長逾2成，並力拚全年獲利挑戰新高。

全年來看，十銓表示，現階段半導體因原廠停產和產能減少，造成DDR3需求反增價漲，客戶採購需求提高，對十銓整體營收帶來正面效益；並樂觀看待2021年記憶體市場景氣與業績表現。

(時報資訊)