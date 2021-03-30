國民黨立委江啟臣今質詢時踢爆，行政院設立「觀光發展推動委員會」，蔡政府上任後宣稱重視觀光，把原本6個月召開改成每2個月開會，另也改成市長參加，但新冠疫情重創台灣觀光產業，閣揆蘇貞昌竟快3年沒開會，「若覺得會議不重要，乾脆廢掉」。蘇貞昌聞言後表示，他重視專案及時解決，以及重視部會首長，現在是「大部長」，他會檢討相關會議是否有要開的必要。

行政院長蘇貞昌今天繼續赴立院進行施政總質詢，國民黨立委江啟臣質詢時關切後疫情時的觀光振興，他指出，觀光局統計，去年來台旅客數約137萬，較前年大幅減少1050萬人次，流失超過88％的旅客，觀光產值衰退超過3700億。

江啟臣說，行政院去年提出「2030台灣觀光政策白皮書」，受疫情影響，原設定的目標調降成，2030年來台旅遊人次1500萬，觀光總產值1兆元，解決方案包括觀光局改制為觀光署，但目前仍未見政院版本，只有立委提案。

交通部長林佳龍答覆，已成立籌備小組定期開會，草案已送到行政院，蘇貞昌則說，組改是整體規劃，不是不處理，而是有不同期程，前幾週通過的數位發展部是第一階段，觀光局改制觀光署則會在下一個階段。

接著，江啟臣說，行政院設立「觀光發展推動委員會」，整合觀光資源，原訂每6個月召開一次，六都派副市長來參加即可，但蔡政府上任後宣稱重視觀光，改成每2個月召開一次且市長需出席，但調閱資料發現，上一次開會是2018年5月4日，也就是蘇貞昌接任閣揆後從沒有召開過，「如果行政院覺得會議不重要，那乾脆把它廢了。」

蘇貞昌聞言後強調，他上任這2年多來，重視專案即時解決，以及部會首長，現在是「大部長時代」，有時太龐大或形式上的會議不一定能解決問題，他都是請部長親自到地方主持會議，再將討論結果送到院裡面，由他主持會議。

江啟臣隨即表示，既然這是依法成立的小組，如果是忽略了沒開，就趕快開會，如果政院覺得不重要的話那就廢掉，不然毫無制度可言，蘇貞昌回答，他很重視效率，會比較之後再做出決定。

(中時 )