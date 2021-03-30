隨著科技日新月異的發展，行銷方式百百種，屬於傳統行業的養雞場，也搭上新媒體浪潮，翻轉品牌形象，邁向國際行銷。

今年25歲的臺灣青年謝丞恩，於年幼時跟隨家人來到南京定居，而她的舅公是臺灣有名的「養雞大王」，鑒於家族六十多年的養雞經驗和對行業前景的看好，謝丞恩父親於2008在南京市溧水區建立「紅標雞養雞場」佔地高達1000畝，腹地種植了約十萬株的桂花樹，養殖超過一萬隻雞，農場裡養殖的雞是源自於臺灣的一個土雞品牌，按照法國紅標標準進行飼養，獲得了紅標雞的認證，以雞的食物、飲水及生長環境為一大評比要點，此農場的養雞環境以五穀雜糧為飼料基礎，喝的是純淨水，生長在一大片的桂花樹林裡，為的是讓桂花成為一種天然屏障，讓雞擁有一個好的生活環境，它不僅僅是一般的養雞場，更猶如遠離都市的世外桃源。

農場裡建立了一個紅標雞生活館，可供民眾參觀並做一些沉浸式的互動，從零開始瞭解養雞場的環境、過程，親身體驗雞隻的生長空間，從養雞場到休閒觀光農場，讓參觀的民眾不只玩得開心也吃得安心，成功翻轉傳統養雞場的形象。

臺灣青年謝丞恩為參觀客人說明紅標雞相關知識。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

民眾可親身體驗農場的飼育環境。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

謝丞恩在農場裡查看雞的生長狀況。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

謝丞恩於2020年由英國愛丁堡大學畢業，學習的專業是新媒體、新零售的相關知識，畢業後回到南京加入家族事業，利用所學來建立紅標雞的新零售管道，全力進行品牌重新塑造和推廣，謝丞恩提到農場原是以代理商和批發商去進行銷售，但自家的紅標雞品牌沒有辦法推廣出去，希望能自己拓展零售業務，打造屬於自家的市場空間，並計畫用三年的時間，在南京打響紅標雞品牌，進而向國際市場邁進。

謝丞恩利用新媒體拓展國際市場。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

(中時新聞網)