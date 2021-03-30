位於司法園區後方的桃園市中路一號社會住宅，已拆除外牆的施工鷹架，在最後收尾階段，最快今年10月起租。(蔡依珍攝)

位於司法園區後方的桃園市中路一號社會住宅，已拆除外牆的施工鷹架，在最後收尾階段，最快今年10月起租，151戶預計於4月12日至4月23日開放申請，加上全桃首個中路二號社會住宅有5戶提前終約，共有156戶提供民眾選擇，民眾可備妥相關文件透過網路，或親洽桃園市政府住宅發展處送提出申請。

中路一號社宅位於司法園區旁，屬於寧靜巷弄，居住品質極佳，又緊鄰國道二號南桃園交流道，開車5分鐘可上國道，交通位置非常便利，分為3種房型：一房型66戶（17坪套房）、二房型76戶（24坪及33坪）、三房型9戶（45坪）。

租金採分級制，一房型套房每月租金5200至8200元、二房型每月租金5900至1萬5400元、三房型每月租1萬6100至2萬1400元。只要18歲以上，設籍桃園市滿1年或於桃園市就學、就業，家庭成員於基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅，每人每月平均所得低於5萬3484元，不動產總價值低於551萬元者，都符合社會住宅招租申請資格。

住宅發展處建議民眾可於公告期間，先將應檢附文件備齊，並注意相關證明文件有效期限，以節省後續申請作業時間，如想申請政策戶，則須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。

相關申請資訊已公布於桃園市政府住宅發展處網站(網址http：／／ohd.tycg.gov.tw／)，紙本申請資料可於受理申請日起至桃園市政府住宅發展處、桃園市政府便民服務中心、桃園市各區公所索取。

(中時 )