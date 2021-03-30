長榮長賜輪上周擱淺橫卡在蘇伊士運河中間，經過6天時間搶救昨（29日）晚恢復通行，然而兩側等待通過的船隻超過400艘，當局預估需要3.5天才能消化完畢，因此專家Stephen Flynn表示，後續貿易影響則還要至少60天整理，才能重回正軌。

占全球貿易量12%的蘇伊士運河是世界貿易運輸主要河道，長賜輪塞港造成兩側交通大打結，貿易時程受到嚴重延誤，單日預估損失達96億美元。儘管目前蘇伊士運河恢復通行，但後續影響還需要時間消化。

根據CNBC報導，美國東北大學政治學教授Stephen Flynn表示，貿易中斷長達一周後將繼續產生連鎖反應，至少需要60天的時間才能解決問題，盡量恢復正常水平，連鎖反應包括港口的擁塞及船隻時程的延後，最重要的是，已經因貨櫃短缺而陷入緊繃的供應鏈，仍然承受巨大壓力。

知名經濟預測機構馬基特（ihs markit）旗下周刊主編Mark Szakonyi則強調，無論長賜輪卡住多長時間，損害已經造成，隨著亞洲對歐洲和北美的進口激增，運輸能力將進一步緊張。

全球供應鏈承受疫情與長賜輪卡運河的雙重壓力，成本勢必反映到消費身上，對於接下來物價上漲的可能性，專家們看法不一，Stephen Flynn認為現階段僅解決運河阻塞的問題，但貿易系統必須重新整理並恢復，這都是需要時間去改善，成本必然增加，價格上漲問題很有可能出現。

前Fed 經濟學家Jeffrey Bergstrand則持相反看法，對進口商品的價格只會產生暫時性影響，由於上周封鎖的進口品都將運往歐洲，因此，美國消費者對美國進口品的價格影響不大，除非美國最終產品的半成品是在歐洲製造的。

(中時新聞網)