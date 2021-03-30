所幸兩車駕駛均未受傷，附近民眾聽到聲響都跑出查看，表示這大排「長榮」景象似曾相似，警方說，雙方均未酒駕，詳細原因仍有待調查釐清。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

今天上午7點50分左右，37歲陳姓駕駛自小客車從田中往北斗方向要去上班，行經斗中路田中消防分隊前，為了閃避前方車輛，不慎失控衝上分隔島，撞上對向無辜的大貨車。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

小客車當場卡在貨車及分隔島上路燈中間動彈不得，造成後方車輛回堵，所幸2車駕駛都沒有受到嚴重傷害，自行下車察看報案。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣田中鎮斗中路靠近田中消防分隊前，今天上午發生一起離奇車禍，陳姓自小客車駕駛疑似變換車道不慎，與到田中送貨的大貨車擦撞，自小客車當場180度翻轉，卡在分隔島上，所幸兩車駕駛均未受傷，附近民眾聽到聲響都跑出查看，表示這大排「長榮」景象似曾相似，警方說，雙方均未酒駕，詳細原因仍有待調查釐清。

今天上午7點50分左右，37歲陳姓駕駛自小客車從田中往北斗方向要去上班，行經斗中路田中消防分隊前，為了閃避前方車輛，不慎失控衝上分隔島，撞上對向無辜的大貨車，小客車當場卡在貨車及分隔島上路燈中間動彈不得，造成後方車輛回堵，所幸2車駕駛都沒有受到嚴重傷害，自行下車察看報案。

警方表示，雙方均未酒駕，初步了解陳姓駕駛為了閃避貨車才撞上分隔島，而大貨車林姓駕駛表示，他清晨從台中出發，送貨到南彰化地區，經過斗中路自小客車突然就衝出來；這起事故未造成嚴重傷亡，但發生當下剛好是上班尖峰時間，造成車流回堵，約半個小時才恢復通行。

(中時 )