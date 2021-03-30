高中生「學習歷程檔案」中的「課程學習成果」要怎麼呈現？教育部委託台大社會系團隊對高中端及大學端進行調查發現，課程學習成果有6種呈現方式，並要秉持「過程比結果還重要」及「核心素養能力比學科知識更重要」等兩大原則。

大學考招新制111學年起實施，現在高中生必須建立「學習歷程檔案」，其中「課程學習成果」是非常重要的一部分。教育部委託台大社會系進行「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」，過去辦了50場會議，廣泛蒐集高中端及大學端對於「課程學習成果」的意見。

這項計畫的主持人、台大社會系教授林國明表示，超過9成的與會者認為大學在審查「課程學習成果」時，應該秉持「過程比結果還重要，或一樣重要」，以及「核心素養能力比學科知識更重要，或一樣重要」兩大原則。

林國明說，課程學習成果有6種呈現方式，包括學習單、實作作品、實驗及活動紀錄、主題式專題報告、小論文專題研究及綜整性學習紀錄等。高中生在製作課程學習成果時，應秉持三個原則，包括優先呈現作品摘要、保留作品呈現的完整性、及具體呈現知識和核心素養的能力。

「不建議學生將上課筆記或期末報告直接上傳」，林國明說，學生如果只是將未整理過的資料上傳，大學端會不知道重點在哪裡，因此學生在作品前一、兩頁應呈現摘要內容，說明自己學習動機、過程及心得。

板橋高中校長賴春錦表示，過去老師批改作業後發回，學生大概只看個分數，也不見得會將錯誤修正。未來升學要看課程學習成果，這對高中教學造成改變，老師除了教學以外，還要思考幫學生留下學習成果；而學生則愈來愈重視資料的整理，並會將學習成果調整到最好後才上傳。

教育部高教司專門委員周弘偉表示，高中生呈現課程學習成果的方式很多種，沒有一定要什麼樣的形式，但要將自己過去的學習成果歸納、摘要後，再具體說明自己的體驗及心得。教育部會將台大社會系蒐集的資訊，納入大學端申請入學招生的審查原則。

(中時 )