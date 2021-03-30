一名台大數學系畢業的男子表示，原本對教學抱有很多憧憬，沒想到一踏入補教業後就完全改觀，他透露曾在一個月內，待補習班長達300個小時以上，除了要支援任何事情，還要額外花自己的時間來編講義，曾經連續兩、三天只睡3小時，最令他崩潰的是，已任教7年但薪水超低，平均一個月只有42K左右，讓他崩潰自嘲「我是魯蛇」。

這名男子在網路論壇《Dcard》表示，他從大一就在補習班教數學、生物、地科、物理及化學，先從一對一開始，到大三開始教班級，若學生報名他的班，他可從中抽4成學費，享有勞、健保，但沒有三節和年終獎金，以去年5月至12月為例，平均一個月只有42K左右。

原PO指出，他每周一、二、四都是從下午4點上課到晚上9點半，周五從下午1點半上到晚上9點半，周六則是早上9點上到晚上9點半，周日更早，從早上8點上到晚上9點半，遇到連假還要提早上班，他曾在短短一個月內，待在補習班長達300個小時以上，曾經連續兩、三天只睡3小時。

原PO自嘆，原本對教學很有興趣並抱有憧憬，但在踏入補教業後完全改觀，認為補習班是個沒有前途的行業，花了這麼多時間、心力，不僅薪水不高，內心還有諸多不滿，但也只能照著老闆的要求做，自嘲「我只能承認我是魯蛇」，並奉勸「如果你對補習班老師抱有憧憬的人，這篇是用來勸退你的」。

貼文曝光後，網友紛紛回應「台大畢業領這個薪資實在太委屈了」、「這薪水浪費你的學歷，太低了」、「為理想而活，但現實很討厭」；不過也有網有表示，有在補教界的朋友，教學經驗不過5年，月收入14萬元，還有人說在學學生兼職做家教及助教，一個月就有8萬元了。

「無經驗」台大碩士開價56K 起薪太高被掰掰

(中時新聞網)